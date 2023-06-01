Критерии при выборе кондиционера для квартиры

Климатическая техника сейчас пользуется повышенным спросом. Она используется как в квартирах и частных домах, так и в магазинах, офисах компаний, разных государственных учреждениях. Современное оборудование позволяет создать в помещении оптимальный микроклимат.

Многие люди задумываются о покупке кондиционера для квартиры. На современном рынке подобная техника представлена в широком ассортименте. Каждый сможет подобрать наиболее подходящий для себя вариант. Главное – руководствоваться несколькими правилами.

Виды кондиционеров для дома

Если интересует хороший кондиционер для квартиры, вам следует определиться с типом системы кондиционирования. Наиболее широкое распространение получили:

сплит-системы;

оконные модели;

мобильные кондиционеры.

Сплит-система состоит из двух функциональных блоков. Один размещается в помещении, а второй устанавливается снаружи. Если сплит-система необходима для установки в квартире, в этом случае нужно выбирать внутренний блок, размещаемый под потолком. Мощность устройств составляет 1,5-10 кВт. Кондиционеры используются для охлаждения помещений площадью от 15 до 100 метров квадратных.

Если говорить об оконном кондиционере, то в этом случае компрессор и радиатор находятся в одном корпусе. Подобная климатическая техника используется как для охлаждения, так и проветривания помещения, что возможно за счет забора внешнего воздуха. К преимуществам оконных кондиционеров следует отнести доступную стоимость. Хотя есть и некоторые недостатки. Например, отсутствие возможности пользоваться дополнительными функциями.

Мобильные кондиционеры наиболее рационально использовать в небольших комнатах, поскольку они не отличаются большой мощностью. Подобная техника пользуется самым низким спросом по причине не очень высокой эффективности. Это устаревший вариант.

Критерии при выборе

Определившись с типом системы кондиционирования, стоит перейти к другим важным параметрам. К таковым следует отнести:

мощность климатической техники;

базовые функции;

дополнительный функционал.

Чем большее по площади помещение нуждается в охлаждении, тем мощнее устройство необходимо выбирать. От количества функций кондиционера зависит его стоимость. Если вам не нужен тот или иной функционал, то и переплачивать за него не стоит. Выбирайте кондиционер известного бренда. Это станет залогом того, что климатическая техника прослужит максимально продолжительное время.