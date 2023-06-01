Лира не пошла за Эрдоганом — и не надо

Только за одну торговую сессию 29 мая лира обесценилась на 1,2%, опустившись до нового рекордно низкого уровня в 20,36 по отношению к доллару. А 31 мая она вновь обновила исторический минимум: так, пишет РБК, стоимость валютной пары доллар / турецкая лира (USD/TRY) на международном рынке Forex подскочила на 2,58% и достигла отметки 21,0304 лиры за доллар. Позже курс скорректировался до 20,69 лиры, но все это было еще на 0,91% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

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Национальная валюта Турции продолжает слабеть, поскольку трейдеры опасаются продолжения «неустойчивой» экономической политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана после его победы на выборах в эти выходные, сообщила Financial Times. Вот и вчера лира упала до нового рекордно низкого уровня — 20,7065 по отношению к доллару, — поскольку Эрдоган готовился принять решения о формировании нового кабинета и о направлении экономической политики.

Сейчас основное внимание уделяется новым назначениям в кабинете министров. Бывший министр экономики Мехмет Симсек, приверженец ортодоксальной политики, почти наверняка будет включен в кабинет либо в качестве министра финансов, либо в качестве вице-президента, сообщил Reuters.

«Есть надежда, что Шимшек вернется в правительство. Надежда, но не уверенность, — сказал Тимоти Эш из BlueBay Asset Management. — В целом, предполагается, что кто бы ни возглавил экономическую команду, лира продолжит слабеть».

По мнению ряда экспертов, политика Эрдогана, выражающаяся в низких процентных ставках и экстренных мерах по поддержке лиры, не может продолжаться, поскольку валютные резервы Турции быстро сокращаются, а другие финансовые индикаторы выдают тревожные сигналы.

«Нынешняя политика стала неустойчивой, — заявил изданию Лиам Пич из Capital Economics в Лондоне. — Турция не может долго продолжать линию очень низких процентных ставок, очень мягкой фискальной политикой и сжигания всех видов валютных резервов.»

Индикаторы подразумеваемой волатильности турецкой лиры в среду, 31 мая, выросли, сообщает profinance: годовой показатель поднялся до 45,46% — самого высокого уровня как минимум за полтора десятилетия, свидетельствуют данные Fenics. Трейдеры рынка валютных опционов видят 57-процентную вероятность того, что курс лиры снизится до 30 за доллар в четвертом квартале 2023 г. (-45% от текущих уровней), по сравнению с 31-процентной вероятностью, когда результаты первого тура голосования в Турции показали, что трейдеры ошибались, делая ставку на завершение многолетнего правления Эрдогана и его нетрадиционного политического курса.

Упасть, чтобы подняться

Турецкая лира остается самой слабой валютой в мире среди стран G20, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Причина все еще безостановочного падения лиры, по его словам, кроется в сохранении политики Центробанка страны. Уже два года в Турции идет монетарный эксперимент: очень высокая инфляция гасится не повышением ключевой ставки, как у всех центробанков, а именно ее снижением.

Пока это лишь усиливало девальвацию нацвалюты. Причем глобальный доллар в это же время растет относительно корзины резервных валют (индекс доллара США DXY поднялся на двухмесячные максимумы против EUR, CNY, JPY, GBP), что еще больше давит на лиру в валютной паре с USD. Тем не менее, констатирует Зельцер, инфляция в стране замедляется, и составляет уже не прошлогодние 85%, а 43%, то есть менять ключевую ставку по идее уже нет особого смысла. Ведь низкая стоимость фондирования означает доступность кредитов для населения и бизнеса.

Технически сейчас продолжается инерционное движение лиры на исторические минимумы, но ожидания сводятся к завершению масштабной девальвации и фиксации в паре USD/TRY.

«Не исключаем, что перекупленный инструмент вскоре перейдет к снижению, а лира сможет несколько восстановиться, даже несмотря на все еще слабые макроэкономические показатели государства. Тем самым в ближайшие месяцы курс USD временно может снизиться даже под 19 — там проходит локальная поддержка от декабрьского скачка 2021 года», — говорит эксперт.



А относительно рубля лира (валютная пара TRY/RUB), как и ожидалось, сразу после перевыборов перешла к снижению, отмечает Зельцер. Рубль укрепился из-за снижения риск-премии: сохранение власти в Турции означает развитие двусторонних отношений в энергетике, экспорте-импорте, туризме, и это плюс в первую очередь для рубля. Поэтому с покупкой лиры за рубли на Мосбирже пока можно и повременить.

А инфляция-то снижается

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как обесценивается турецкая лира по отношению к доллару», — иронизирует финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. По его подсчетам, на этой неделе турецкая национальная валюта теряла к доллару США до 6%. Обесценивание лиры с середины мая сделало её худшей в рейтинге на развивающихся рынках. В рейтинге инфляции Турция уступает только Аргентине.

Сейчас инфляция составляет 44%, а в прошлом году были зафиксированы значения 86%, подтверждает аналитик. Курс лиры к доллару в размере 20,9366431 достигнутый 31 мая 2023 года стал новым историческим минимумом. Однако судя по тенденции вряд ли можно с уверенностью сказать, что он удержится долгое время. На протяжении 16 месяцев подряд турецкая лира показывает отрицательную динамику к американскому доллару. Декабрь 2021 и январь 2022 годы были последними месяцами, когда цена открытия месяца была выше его закрытия.

Основная причина резкой девальвации лиры связана с ожиданиями того, что после переизбрания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет ослаблять контроль на валютном рынке, полагает Чеврычкин. Турецкие власти делают ставку на рост экономики с помощью дешевого кредитования, субсидирования коммунальных платежей, повышения минимальной заработной платы и пенсий. И действительно: нужно принять во внимание факт того, что экономика Турции превзошла ожидания в первом квартале 2023 года, показав рост ВВП на 4% в годовом исчислении.

Возможно, предполагает эксперт, в ближайшее время выйдут заявления властей или предприняты меры, направленные на поддержку лиры, которые скорректируют фундаментальную составляющую и станут стимулом для появления спроса со стороны покупателей на турецкую лиру.

По мнению аналитика, турецким властям и регулятору придется вмешиваться в текущую ситуацию, потому что нужно побеждать в борьбе с удорожанием жизни и возвращать доверие инвесторов. Прогнозируемость ситуации и доверие — основные драйверы, которые лежат основе принятия решений по инвестированию.