Международный Форум Активного Долголетия

Цель Форума — дать его участникам знания в области превентивной медицины, позволяющие значительно улучшить качество жизни и замедлить процессы старения организма.

Организаторы Форума — Mriya Resort & SPA и Институт Активного Долголетия Mriya Life — собрали в онлайн и офлайн формате ведущих международных экспертов в области превентивной медицины — врачей, ученых, health-коучей, биохакеров, психологов, спортсменов и других специалистов по оздоровлению.

Эксперты Форума поделились знаниями и авторскими методиками по восьми ключевым темам, которые лежат в основе управления здоровьем: диагностика, здоровый сон, гены долголетия, физическая активность, питание, нутрицевтики, ментальное здоровье и окружение.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни. Согласно Росстату, доля граждан, ведущих в России здоровый образ жизни, составляет всего 12%.

По словам спикера Форума Андрея Тарасевича, заведующего кафедрой превентивной и персонализированной медицины Института Междисциплинарной Медицины города Москвы, 70% россиян не занимаются своим здоровьем, и это глобальная проблема. Масштабно ее решить возможно, только если начать с детских садов, школ и вузов, и, в первую очередь, это касается трансформации пищевого поведения.

Цифры действительно впечатляют — прогнозируется, например, что к 2040 году число людей с диабетом в возрасте от 20 до 79 лет вырастет до 829 млн человек.

Не меньшую важность на качество жизни оказывает сон. Роман Бузунов, врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна, озвучил данные исследования, посвященного нарушениям сна. Согласно ему, 88% из опрошенных 5.256 человек заявили, что их проблемы со сном вызваны стрессом или тревогой. При этом нарушения сна оказывали существенное влияние на их трудоспособность и повседневное функционирование.

С ним соглашается Патрик Холфорд, ведущий британский эксперт по целостному подходу к здоровью и питанию, сооснователь Института оптимального питания и фонда «Food for the Brain» (Пища для мозга), автор более 45 книг, переведенных на более чем 30 языков — он отметил, что британские врачи в 2022 году выписали 88 млн антидепрессантов, из них 70 000 для людей в возрасте младше 18 лет.

Не обошли стороной и тему биохакинга. Галина Хусаинова, провизор-магистр фармации Первой медицинской академии им. И.М. Сеченова, экс-глава сети аптек и автор книги «Биохакинг по-женски» отметила, что рынок БАД переживает сейчас беспрецедентный рост. По оценкам отраслевых экспертов, в течение семи лет — с 2021 по 2028 гг. — рынок БАД увеличится почти вдвое: со $140,3 до $272,4 млрд.

Все эксперты II Международного Форума Активного Долголетия Mriya Life призвали слушателей перестать быть пассивными наблюдателями и начать активно и осознанно управлять своим здоровьем, ведь на сегодняшний день медицина предоставляет для этого все инструменты.

На Форуме рассказывали о том, как выстроить стратегию управления своим здоровьем. Каждому участнику выдали Рабочую тетрадь с подробными инструкциями, а Виктория Шубина — 9-кратный IRONMAN и вице-президент «Федерации триатлона России», напомнила слушателям, что самое главное — это заниматься своим здоровьем с удовольствием и радостью, а не воспринимать это как тяжкую обязанность.

Организаторы Форума отмечают, что цель мероприятия — не только популяризация и повышение осведомленности в вопросах здоровья и долголетия, но и создание сообщества единомышленников, готовых менять свою жизнь к лучшему и внедрять новые принципы и здоровые привычки в повседневную жизнь.

III Международный Форум Активного Долголетия Mriya Life пройдет 21 сентября 2023 года и будет посвящен теме женского здоровья и долголетия. А уже 23 ноября 2023 года состоится IV Форум на тему биохакинга.