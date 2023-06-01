Минфин предложил новый инструмент из трех букв

Первые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) появились в 2015 году, а к концу апреля нынешнего года их было открыто почти 5,4 млн.

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Целью создания ИИС было намерение властей приучать население инвестировать, повышая свои доходы, а заодно пополнять казну, поскольку многие граждане набирали в свои ИИС-портфели безрисковые ОФЗ.

Стимулировало же государство этот процесс налоговыми мерами. По ИИС первого типа можно было ежегодно вернуть 13% с внесенной на счет суммы, но не более 52 тыс. руб. ИИС второго типа предусматривал возможность не платить налог с дохода, полученного по инвестиционному портфелю. При этом выводить деньги ИИС обоих типов нельзя было в течение трех лет — в противном случае налоговые льготы аннулировались.

Сейчас Минфин пошел дальше. Он подготовил нормативную базу для введения ИИС-3. Как говорится в сообщении финансового ведомства, для ИИС-3 будет работать комбинация налоговых стимулов ИИС-1 и ИИС-2, то есть можно будет получить налоговые вычеты за внесенные денежные средства, а также не платить налог с полученной по операциям прибыли.

Платой за это станет увеличение «срока жизни» ИИС-3 до 5 лет и планируемого плавного повышения до 10 лет.

«При возникновении особой жизненной ситуации граждане вправе полностью или частично потребовать возврата учтенных на ИИС-3 денежных средств без прекращения договора. Перечень документов и требования к ним будут устанавливаться нормативным актом Банка России», — сообщает Минфин.

Но и это не все. Минфин информирует, что будут установлены критерии ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов, приобретение которых не допускается на ИИС-3. Скорее всего, в этот перечень попадет подавляющее большинство американских акций.

Представители Минфина и ЦБ ранее говорили, что негоже позволять покупать на ИИС ценные бумаги США. Логику чиновников понять можно: фактически, государство налоговыми льготами софинансирует ИИС, и совершенно не хочет, чтобы эти деньги уходили на развитие совсем недружественной России страны. Правда, в силу своего огромного размера, американский фондовый рынок совершенно не почувствует ни эту помощь, ни вообще всю массу российских инвесторов, но, как говорится, дело в принципе.

Для инвесторов возможный запрет на «инвестиции в Америку» будет носить негативный характер. Учитывая повышение срока жизни ИИС, часть активов вполне логично было бы вложить в долларовые инструменты, в том числе для защиты от девальвации рубля. Однако, по словам представителей нескольких брокеров, очень и очень немногие инвесторы покупают на ИИС иностранные ценные бумаги. И число их резко снизилось после блокировки части западных активов российских клиентов в прошлом году. Риски повторения такой ситуации будут играть в пользу того, чтобы регуляторы запретили инвестиции в «недружественные» бумаги.

Нет никаких сомнений, что инициатива Минфина будет быстро одобрена и правительством, и Госдумой. Не исключено, что ИИС-3 может появиться даже раньше, чем разработанный Минфином и ЦБ проект долгосрочных накоплений. Суть этой идеи заключается в том, что замороженные с 2014 г. пенсионные накопления, а также новые взносы граждан и их работодателей, передаются в негосударственные пенсионные фонды сроком на 15 лет, по истечении которых НПФы будут делать выплаты.

ИИС-3 обещает быть эффективнее долгосрочных накоплений для всех категорий клиентов.

У тех, кто не готов рисковать и будет покупать безрисковые ОФЗ в расчете получить доходность выше банковских депозитов (с учетом налоговых льгот), стоимость «услуг» НПФов может обернуться потерей до 20% дохода от инвестирования.

Для агрессивных инвесторов, желающих за 5–10 лет приумножить капитал в разы, предложенный механизм долгосрочных накоплений и вовсе не подходит, поскольку пенсионные фонды большую часть средств будут вкладывать в высоконадежные облигации, опасаясь получить убытки, которые нужно будет возмещать из собственных средств.

Какое-то время все три ИИС будут существовать одновременно. Но вряд ли их совместная жизнь продлится долго — эксперты прогнозируют, что через несколько месяцев после введения ИИС-3 Минфин и ЦБ не разрешат открывать новые ИИС 1 и 2.