Минфин представил динамику цен на Urals

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в мае составила $53,34 за баррель. Это на 9%, или на $5,29 ниже, чем в апреле ($58,63), и в 1,48 раз ниже, чем в мае 2022 года ($78,81 за баррель). В январе-мае текущего года средняя цена Urals сложилась в размере $51,5 за баррель, говорится на сайте Минфина.

Статья по теме: «Роснефть» приятно удивила, причем дважды

«Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2023 года сложилась в размере $53,34 за баррель, что в 1,48 раз ниже, чем в мае 2022 года ($78,81 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в мае 2023 года составила $75,52», — говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, дисконт к Brent уменьшился до $22,18 за баррель. Предельный дисконт Urals к Brent установлен в мае на уровне $31, в июне — $28, начиная с июля — $25. Так как сейчас фактический дисконт меньше предельного, налогообложение будет происходить по фактической цене Urals.

По данным Минфина, в январе-мае текущего года средняя цена российской нефти сложилась в размере $51,5 за баррель. В январе текущего года Urals стоила в среднем $49,48 за баррель, в феврале — $49,56, в марте — $47,85, в апреле — $58,63.

