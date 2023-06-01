Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне проведения СВО

Минобороны на брифинге 1 июня сообщило о больших потерях, которые за последние сутки понесли украинские боевики в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно оперативным данным, которые озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 боевиков, 2 пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-30

Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.

На Донецком направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Ласточкино и Тоненькое (ДНР). Уничтожено до 39 боевиков, 3 пикапа, 2 БМП, 2 гаубицы Д-30 и танк. В районе населенного пункта Удачное (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Павловка (ДНР), Малая Токмачка и Щербаки (Запорожская область). Уничтожено до 120 боевиков, 2 автомобиля и гаубица «Мста-Б».

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). В районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка (Харьковская область) и Розовка (ЛНР) пресечены действия 3-х украинских ДРГ. Уничтожено до 45 боевиков, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). В районе населённого пункта Кременная (ЛНР) пресечены действия украинской ДРГ. Потери ВСУ составили до 80 боевиков, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. В районе населённого пункта Серебрянка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149-ти районах. В районах населённых пунктов Северск (ДНР) и Горькое (Запорожская область) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны.

Российские средства ПВО в районе населённого пункта Новоандреевка (Запорожская область) сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины, а также перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Уничтожено 17 украинских в районах населённых пунктов Площанка, Куземовка, Макеевка (ЛНР), Тоненькое и Георгиевка (ДНР).

Всего за время проведения СВО российские силы уничтожили 430 самолётов, 235 вертолётов, 4 407 БПЛА, 424 ЗРК, 9 352 танка и других боевых бронированных машин, 1 105 боевых машин РСЗО, 4 954 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 10 587 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны, утром 1 июня ВС РФ совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России была сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Российские военные и сотрудники спецслужбы уничтожили более 30 украинских террористов, четыре боевые бронемашины, РСЗО «Град» и один пикап.

