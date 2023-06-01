Мишустин призвал представителей промышленности РФ быть на шаг впереди по всем направлениям

Нынешняя реальность раскрывает перед Россией множество уникальных возможностей, ими необходимо активно пользоваться, задавая при этом передовые стандарты.

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Об этом в ходе выступления на конференции (ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России») заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня — время уникальных возможностей и больших свершений. Призываю всех действовать. Активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок. Пассивность сейчас как никогда губительна», — подчеркнул глава кабмина.

По его словам, сейчас страна нуждается в смелых и неординарных инициативах, которые помогут России в кратчайшие сроки достичь высокого уровня цифровой зрелости. «И здесь будет ценен вклад каждого из вас», — отметил Мишустин.

Премьер добавил, что крайне важно находиться на шаг впереди по всем ключевым направлениям индустриального развития. «Не догонять, а задавать свои стандарты для технологий, товаров и сервисов, определяя новое качество жизни людей. Это цель, к которой мы должны вместе с вами двигаться», — заключил председатель правительства.

