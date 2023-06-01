По-прежнему повышенное внимание инвесторов приковано к рынку нефти, который, по словам трейдеров, продолжает «колбасить». Сегодня, с открытием европейских бирж, трейдеры вновь стали продавать нефтяные контракты, но котировки, как и вчера, уперлись в отметку $72 за баррель, от которой произошел мощный разворот. К закрытию Индекса Мосбиржи нефть подрожала почти на 3,5% до чуть более $75 за баррель.
Нефтянка и банки тянут рынок акций в разные стороны
Очередной отскок нефти от сопротивления привел к росту акций нефтяных компаний, но при этом инвесторы стали активно продавать перспективные банки. Рубль пытается набрать силу.
Коллаж: Тамара Ларина
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