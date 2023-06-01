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Нефтянка и банки тянут рынок акций в разные стороны

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
1 июня 2023, 21:58

Очередной отскок нефти от сопротивления привел к росту акций нефтяных компаний, но при этом инвесторы стали активно продавать перспективные банки. Рубль пытается набрать силу.

Коллаж: Тамара Ларина