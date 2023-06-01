Новости спецоперации: спецназ «Ахмат» готовится к наступлению на новом участке в ДНР

Спецназ «Ахмат» готовится к наступлению на новом участке фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил командир подразделения Апты Алаудинов. По его словам, приказом Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина спецназ «Ахмат» переведён на новый участок.

«Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке в ЛНР, – подчеркнул он. – В моё подчинение определён один полк, ещё два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям».

При этом, как отметил Алаудинов, спецназ «Ахмат» в состоянии выполнить любую поставленную задачу.

«Если нас перекинули на Донецкое направление, то гарантирую, что спецназ "Ахмат" сделает всё, чтобы Донецкая Народная Республика была освобождена», – резюмировал Алаудинов.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 1 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении.

Наша справка

Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» (СОБР «Ахмат») представляет собой спецподразделение в составе войск национальной гвардии России (Росгвардии) с дислокацией в Чеченской Республике. Спецотряд назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе России – Ахмата Кадырова.

