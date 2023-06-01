Ряд крупнейших западных СМИ не пустили на саммит ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман настоял на том, чтобы на очный саммит ОПЕК+, который пройдет в Вене 3-4 июня, не приглашали крупнейшие западные деловые издания. Назвать все СМИ, не получившие приглашение в Вену, трудно, но, как пишут Financial Times (FT), первыми сообщившие новость, саммит пройдет без корреспондентов Reuters, Bloomberg, Dow Jones, Wall Street Journal и, очевидно, ряда других западных изданий. В первые летние выходные министры энергетики 13 членов ОПЕК и 10 нефтедобывающих стран во главе с Россией, не входящих в картель, будут принимать политику ОПЕК+ в области добычи на вторую половину года.

Запрет СМИ для ОПЕК – явление необычное, потому что освещение в прессе существенно влияет на цены на рынках. Особенно велика роль СМИ в такие бурные времена, как сейчас, когда глобальная экономика пока особых успехов борется с высокой инфляцией. В секретариате ОПЕК никаких объяснений отказа в приглашениях не дали, но считается, что за ним стоит сводный брат аравийского кронпринца, главный энергетик Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман.