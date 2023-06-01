Ряд крупнейших западных СМИ не пустили на саммит ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бен Салман настоял на том, чтобы на очный саммит ОПЕК+, который пройдет в Вене 3-4 июня, не приглашали крупнейшие западные деловые издания. Назвать все СМИ, не получившие приглашение в Вену, трудно, но, как пишут Financial Times (FT), первыми сообщившие новость, саммит пройдет без корреспондентов Reuters, Bloomberg, Dow Jones, Wall Street Journal и, очевидно, ряда других западных изданий. В первые летние выходные министры энергетики 13 членов ОПЕК и 10 нефтедобывающих стран во главе с Россией, не входящих в картель, будут принимать политику ОПЕК+ в области добычи на вторую половину года.
Запрет СМИ для ОПЕК – явление необычное, потому что освещение в прессе существенно влияет на цены на рынках. Особенно велика роль СМИ в такие бурные времена, как сейчас, когда глобальная экономика пока особых успехов борется с высокой инфляцией. В секретариате ОПЕК никаких объяснений отказа в приглашениях не дали, но считается, что за ним стоит сводный брат аравийского кронпринца, главный энергетик Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман.
Эр-Рияд с союзниками уже более полугода, с октября 2022 г., пытается поднять цены на нефть, снижая ее добычу, но особыми успехами похвалиться не может. Новостные СМИ типа Reuters, Bloomberg и Wall Street Journal конкурируют с Financial Times, которые, кстати, приглашение в Вену получили, и другими изданиями, нередко пытаясь опубликовать результаты таких саммитов до их окончания, что существенно влияет на цены на нефть.
Конечно, отсутствие приглашений на саммит означает только отсутствие аккредитации в секретариате ОПЕК, т.е. создает проблемы в получении официальной информации, но не закрывает для репортеров столицу Австрии. Неофициальные же новости с саммита читатели опальных изданий будут получать, как и раньше, потому что основной поток их представляют интервью, которые дают участники саммитов перед началом работы в фойе своих роскошных венских гостиниц.
В апреле ОПЕК+ удивил неожиданным сокращением добычи нефти, сделав это, между прочим, вне рамок саммита. Однако эффект от этого решения оказался слабым и кратковременным и не смог развернуть длительную тенденцию снижения цен, которые вчера, кстати, для нефти WTI опустились ниже 70 долларов за баррель. Что же касается нефти Brent, то она продается сейчас в районе 73 долларов за баррель, что приблизительно на 10% ниже апрельских цен. Многие аналитики считают, что главный организатор снижения, аравийский принц, сейчас находится под сильным давлением и что у него порой не выдерживают нервы. Не удивительно, что в последние дни и недели он сделал ряд резких заявлений, в которых обвиняет в низких ценах на нефть всех, начиная от трейдеров и заканчивая Международным Энергетическим Агентством, финансируемым Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), но только не себя и нефтяников. Высказываются мнения, что принц сам загнал себя в угол, давая всем понять, что нефтедобывающие страны могут едва ли не бесконечно продолжать снижать добычу.
«Он говорит, не думая о последствиях,- объясняет трейдер Ади Имзирович.- Если заставить рынок думать, что добыча упадет, а она не падает, то падают цены. Но если Саудовская Аравия снизит добычу, а Россия ее не снизит, то Эр-Рияду придется мириться со снижением своей доли на азиатских рынках».
Нервозность принца Абдельазиза бен Салмана объяснима. Деньги Саудовской Аравии сейчас очень нужны на амбициозные мегапроекты кронпринца и проведение реформ в экономике и социальной сфере.