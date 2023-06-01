Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

Палата представителей американского Конгресса поддержала законопроект по лимиту госдолга США большинством голосов.

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За инициативу, разработанную по итогам переговоров между президентом страны Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, проголосовали 314 законодателей, 117 выступили «против», передает Reuters. Документ направлен в Сенат.

Уточняется, что среди не поддержавших законопроект 71 республиканец и 46 демократов.

Глава государства назвал решение хорошей новостью для американского народа, отметив, что конгрессмены совершили важный шаг, чтобы предотвратить первый в истории страны дефолт.

Ранее стало известно, что после длительных переговоров между Байденом и Маккарти было достигнуто соглашение по лимиту государственного долга. Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что ресурсы ее ведомства будут исчерпаны к 5 июня, если лимит госзаимствований не будет повышен.