Первый российский планшет, система управления движением судов, создание аналога «Госуслуг» за рубежом — итоги первого дня ЦИПР

В первый день конференции было подписано 33 соглашения между ключевыми игроками рынка, федеральными и региональными органами исполнительной власти, представлен российский планшет Kvadra_T под управлением Kvadra OS, автоматизированная система сервиса гражданской авиационной техники, первая полностью российская система управления движением судов для портов «СиТрафик» и AI и metaverse-галерея новостных картин, созданных нейросетью Midjourney.

Одна из главных тем деловой программы этого года — цифровая независимость российской промышленности. Также в первый день конференции участники обсудили внедрение ИИ в различные сферы деятельности и жизни, кибербезопасность в критически важных сферах, образовательные тренды в условиях импортозамещения, образ будущей модели взаимодействия стран БРИКС в сфере цифровизации промышленности.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Нижний Новгород принял участие в конференции ЦИПР. Совместно с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным вице-премьер осмотрел выставочную экспозицию, на стендах которой представлены высокотехнологичные решения более 2 тыс. компаний. Дмитрий Чернышенко рассказал о текущей ситуации и планах в сфере импортозамещения промышленного ПО: «Для 80% всех решений уже существуют российские аналоги средней и высокой степени зрелости. Их мы включили в перечень особо значимых проектов, которые дорабатываются и внедряются в разных отраслях. К I кварталу текущего года были полностью реализованы 10 таких проектов, до конца года завершим еще 9, остальные проекты воплотим в жизнь в горизонте 3-5 лет».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о ключевых проектах региона, представленных на конференции: «Всего мы представляем более 50 нижегородских разработок. Это и обновленная метавселенная к запуску ИТ-кампуса «Неймарк», и профориентационный VR-проект «Перспектива», который дает возможность любому ученику попробовать себя в роли специалиста востребованных профессий. Особое внимание уделяем туристическому потенциалу региона: на стенде доступна афиша от «Центра 800», презентация по развитию креативных индустрий и новый туристический портал Нижегородской области «Знакомьтесь, Нижний».

Традиционно в рамках ЦИПР компании продемонстрировали передовые разработки в области цифровых технологий.

Госкорпорация Ростех представила более десяти новых ИТ-решений для разных отраслей, где требуется обеспечить технологическую независимость. Среди новинок – система промышленного интернета вещей для строительства, цифровая платформа пожарной безопасности «Прометей», гибридная система управления базами данных (СУБД), система для дистанционного мониторинга здоровья людей с артериальной гипертензией и сахарным диабетом на базе интернета вещей. Также Ростех создаст автоматизированную систему сервиса гражданской авиационной техники. Информационная система объединит разработчиков, изготовителей, центры техобслуживания и авиакомпании. Отдельные ее компоненты уже функционируют на предприятиях авиационного комплекса Госкорпорации, полностью внедрить решение планируется к концу 2025 года.

Российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T, устройство будет работать на системе Kvadra OS, для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС «Аврора».

Sitronics Group презентовала платформу виртуализации, которая увеличивает эффективность использования серверных мощностей. Также разработчики представили работу технологии видеоаналитики, предназначенную для контроля сложных ручных технологических операций, безопасности технологических процессов, мониторинга общественной безопасности, контроля учебного процесса и спортивной аналитики. На стенде компании была продемонстрирована работа первой полностью российской системы управления движением судов для портов (СУДС) «СиТрафик».

На стенде Сбера участники конференции смогли увидеть лучшие цифровые решения и технологии в сфере здоровья и образования: школа программирования «Школа 21», которая дает возможность кандидатам старше 18 лет бесплатно получить профессию в IТ, цифровая платформа дистанционного мониторинга пациентов с хроническими и неинфекционными заболеваниями, голосовое заполнение медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта Voice2Med, система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта — умный помощник врача «ТОП-3».

Разработчик российского ПО «МойОфис», МТС и российский производитель инфраструктурного оборудования F+ Tech представили мобильное автоматизированное рабочее место на операционной системе (ОС) «Аврора» с предустановленным программным обеспечением «МойОфис документы». Решение ориентировано на крупных корпоративных заказчиков МТС.

На стенде «Газпрома» состоялась презентация проекта сборочного производства космических аппаратов, где будут создаваться спутники в интересах частных и государственных заказчиков. Также была представлена перспективная разработка «Газпром космические системы» – спутниковая система передачи данных для контроля и управления крановыми узлами. Данная система позволит оснастить нетелемаханизированные магистральные газопроводы системами дистанционного управления с полностью российским оборудованием спутниковой связи на труднодоступных объектах.

RTVI в партнерстве с metaverse-агентством Maff запустили проект в метавселенной Spatial - AI и metaverse-галерею новостных картин, созданных нейросетью Midjourney. Галерея представляет собой футуристическую трехэтажную космическую станцию, созданием которой занималась команда креаторов Maff.

На ЦИПР-2023 состоялось подписание 33 ключевых для развития отрасли соглашений.