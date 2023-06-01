Project Management Forum 2023 - III Всероссийский форум по проектному управлению

Растущая экономическая неопределенность, геополитические кризисы, изменение набора цифровых технологий и инструментов меняют среду управления проектами. Стресс, напряжение, выгорание, наличие удаленных сотрудников заставляет больше времени уделять работе с командой. Эти условия выдвигают повышенные требования к профессионалам сферы проектного управления.
Как трансформировать проектное управление, чтобы соответствовать потребностям компании в условиях мобилизационной экономики? Как реорганизовать проектный офис в период турбулентности? Какой инструментарий управления проектами лучше использовать и какие замены возможны для западного ПО? Как мотивировать команды и поддерживать их вовлеченность на расстоянии?
28–30 июня руководители и специалисты проектного управления соберутся на III Всероссийский форум по проектному управлению Project Management Forum 2023 чтобы обсудить эти и другие вопросы и выработать оптимальную стратегию дальнейшей работы.
Спикерами форума выступят представители крупного и среднего бизнеса из различных отраслей. Присоединяйтесь к сообществу для профессионального развития и расширения круга деловых связей!
28 ИЮНЯ – WORKSHOP DAY!
Впервые в этом году – день мастер-классов – день активной работы участников под руководством сертифицированных и опытных тренеров.
НА ФОРУМЕ ВЫСТУПЯТ:
- Павел Алферов, Независимый эксперт по управлению проектами, управлению знаниями, цифровой трансформации, Профессор бизнес-практики Московской школы управления СКОЛКОВО
- Алёна Хорошилова, Руководитель отдела методологии проектного управления НЛМК
- Александр Петросян, Руководитель Центра цифровой трансформации Блока Разведки и Добычи, ГАЗПРОМ НЕФТЬ
- Вениамин Кизеев, Член правления Ассоциации по управлению проектами СОВНЕТ, член совета директоров Академии управления, WINBD
- Вадим Овечкин, Руководитель направления, PM KIDS ПРОЕКТНАЯ АССОЦИАЦИЯ
- Михаил Прущак, Руководитель практики Управление изменениями, аналитика и процессы. Управление организационными проектами СИБУР
- Александр Гачко, Руководитель центра компетенции "Управление проектами", ГРУППА ГАЗ
- Анастасия Хлепенкова, Директор департамента по управлению проектами, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
- Николай Жуков, Руководитель проектов офиса трансформации РОСТЕЛЕКОМ
- Алексей Жериков, Директор проектного офиса, МЕРЛИОН
- Александр Ожаровский, Директор проектов и программ, СБЕР
- Михаил Альтбеген, Начальник управления календарно-сетевого планирования, АО АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ
- Мария Гиль, Руководитель департамента проектного управления, центр информационной безопасности, ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ
- Павел Гнедков, Руководитель RnD Tinkoff ID, ТИНЬКОФФ
- и многие другие
В ПРОГРАММЕ PROJECT MANAGEMENT FORUM 2023:
- Форсированные проекты: старая-новая реальность
- Реорганизация проектов и проектного офиса в период турбулентности
- Импортозамещение программного обеспечения в сфере проектного управления
- Использование генеративных нейросетей (ChatGPT и др.) в управлении проектами
- Опыт создания инструмента управления ИТ-проектами на базе различных модулей общедоступных решений
- Управление портфелем проектов
- Работа с госзаказом в условиях законодательных новаций и санкционных ограничений
- Гибридная методология ведения проектов: почему, зачем, как настроили?
- Проектное управление в компании с функциональной структурой менеджмента
- Гибрид проектного и продуктового подхода: результаты использования и выводы
- Модель компетенций руководителя проекта: что важно уметь лидеру команды сегодня?
- Культура управления изменениями: как фокусировать кросс-функциональную команду на главном с помощью нестандартных практик управления проектами?
- Управление командой проекта: взаимодействие и мотивация
- Особенности реализации проектов в российских условиях
- Мастер-класс. Угроза или возможность: как работать с рисками в проектах?
- Мастер-класс. Профессиональное выгорание: как распознать и справиться?
- Мастер-класс. AI для руководителей проектов
Аудитория форума: Руководители департаментов проектного управления, Руководители подразделений по управлению изменениями, Проектные менеджеры, Руководители проектных офисов, Директора по стратегии и развитию, Руководители сферы IT, Директора по цифровым технологиям. Организатор форума: Интер Форум (InterForum).