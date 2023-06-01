Project Management Forum 2023 - III Всероссийский форум по проектному управлению

1 июня 2023, 17:38

В эпоху высоких скоростей изменений практика проектного управления сталкивается с новыми вызовами и проблемами.

предоставлено пресс-службой

Растущая экономическая неопределенность, геополитические кризисы, изменение набора цифровых технологий и инструментов меняют среду управления проектами. Стресс, напряжение, выгорание, наличие удаленных сотрудников заставляет больше времени уделять работе с командой. Эти условия выдвигают повышенные требования к профессионалам сферы проектного управления.

Как трансформировать проектное управление, чтобы соответствовать потребностям компании в условиях мобилизационной экономики? Как реорганизовать проектный офис в период турбулентности? Какой инструментарий управления проектами лучше использовать и какие замены возможны для западного ПО?  Как мотивировать команды и поддерживать их вовлеченность на расстоянии?

28–30 июня руководители и специалисты проектного управления соберутся на III Всероссийский форум по проектному управлению Project Management Forum 2023 чтобы обсудить эти и другие вопросы и выработать оптимальную стратегию дальнейшей работы.

Спикерами форума выступят представители крупного и среднего бизнеса из различных отраслей. Присоединяйтесь к сообществу для профессионального развития и расширения круга деловых связей!

28 ИЮНЯ – WORKSHOP DAY!

Впервые в этом году – день мастер-классов – день активной работы участников под руководством сертифицированных и опытных тренеров.

НА ФОРУМЕ ВЫСТУПЯТ:

  • Павел Алферов, Независимый эксперт по управлению проектами, управлению знаниями, цифровой трансформации, Профессор бизнес-практики Московской школы управления СКОЛКОВО
  • Алёна Хорошилова, Руководитель отдела методологии проектного управления НЛМК
  • Александр Петросян, Руководитель Центра цифровой трансформации Блока Разведки и Добычи, ГАЗПРОМ НЕФТЬ
  • Вениамин Кизеев, Член правления Ассоциации по управлению проектами СОВНЕТ, член совета директоров Академии управления, WINBD
  • Вадим Овечкин, Руководитель направления, PM KIDS ПРОЕКТНАЯ АССОЦИАЦИЯ
  • Михаил Прущак, Руководитель практики Управление изменениями, аналитика и процессы. Управление организационными проектами СИБУР
  • Александр Гачко, Руководитель центра компетенции "Управление проектами", ГРУППА ГАЗ
  • Анастасия Хлепенкова, Директор департамента по управлению проектами, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
  • Николай Жуков, Руководитель проектов офиса трансформации РОСТЕЛЕКОМ
  • Алексей Жериков, Директор проектного офиса, МЕРЛИОН
  • Александр Ожаровский, Директор проектов и программ, СБЕР
  • Михаил Альтбеген, Начальник управления календарно-сетевого планирования, АО АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ
  • Мария Гиль, Руководитель департамента проектного управления, центр информационной безопасности, ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ
  • Павел Гнедков, Руководитель RnD Tinkoff ID, ТИНЬКОФФ
  • и многие другие

В ПРОГРАММЕ PROJECT MANAGEMENT FORUM 2023:

  • Форсированные проекты: старая-новая реальность
  • Реорганизация проектов и проектного офиса в период турбулентности
  • Импортозамещение программного обеспечения в сфере проектного управления
  • Использование генеративных нейросетей (ChatGPT и др.) в управлении проектами
  • Опыт создания инструмента управления ИТ-проектами на базе различных модулей общедоступных решений
  • Управление портфелем проектов
  • Работа с госзаказом в условиях законодательных новаций и санкционных ограничений
  • Гибридная методология ведения проектов: почему, зачем, как настроили?
  • Проектное управление в компании с функциональной структурой менеджмента
  • Гибрид проектного и продуктового подхода: результаты использования и выводы
  • Модель компетенций руководителя проекта: что важно уметь лидеру команды сегодня?
  • Культура управления изменениями: как фокусировать кросс-функциональную команду на главном с помощью нестандартных практик управления проектами?
  • Управление командой проекта: взаимодействие и мотивация
  • Особенности реализации проектов в российских условиях
  • Мастер-класс. Угроза или возможность: как работать с рисками в проектах?
  • Мастер-класс. Профессиональное выгорание: как распознать и справиться?
  • Мастер-класс. AI для руководителей проектов

Аудитория форума: Руководители департаментов проектного управления, Руководители подразделений по управлению изменениями, Проектные менеджеры, Руководители проектных офисов, Директора по стратегии и развитию, Руководители сферы IT, Директора по цифровым технологиям. Организатор форума: Интер Форум (InterForum).