Project Management Forum 2023 - III Всероссийский форум по проектному управлению

Растущая экономическая неопределенность, геополитические кризисы, изменение набора цифровых технологий и инструментов меняют среду управления проектами. Стресс, напряжение, выгорание, наличие удаленных сотрудников заставляет больше времени уделять работе с командой. Эти условия выдвигают повышенные требования к профессионалам сферы проектного управления.

Как трансформировать проектное управление, чтобы соответствовать потребностям компании в условиях мобилизационной экономики? Как реорганизовать проектный офис в период турбулентности? Какой инструментарий управления проектами лучше использовать и какие замены возможны для западного ПО? Как мотивировать команды и поддерживать их вовлеченность на расстоянии?

28–30 июня руководители и специалисты проектного управления соберутся на III Всероссийский форум по проектному управлению Project Management Forum 2023 чтобы обсудить эти и другие вопросы и выработать оптимальную стратегию дальнейшей работы.

Спикерами форума выступят представители крупного и среднего бизнеса из различных отраслей. Присоединяйтесь к сообществу для профессионального развития и расширения круга деловых связей!

28 ИЮНЯ – WORKSHOP DAY!

Впервые в этом году – день мастер-классов – день активной работы участников под руководством сертифицированных и опытных тренеров.

НА ФОРУМЕ ВЫСТУПЯТ:

Павел Алферов, Независимый эксперт по управлению проектами, управлению знаниями, цифровой трансформации, Профессор бизнес-практики Московской школы управления СКОЛКОВО

Алёна Хорошилова, Руководитель отдела методологии проектного управления НЛМК

Александр Петросян, Руководитель Центра цифровой трансформации Блока Разведки и Добычи, ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Вениамин Кизеев, Член правления Ассоциации по управлению проектами СОВНЕТ, член совета директоров Академии управления, WINBD

Вадим Овечкин, Руководитель направления, PM KIDS ПРОЕКТНАЯ АССОЦИАЦИЯ

Михаил Прущак, Руководитель практики Управление изменениями, аналитика и процессы. Управление организационными проектами СИБУР

Александр Гачко, Руководитель центра компетенции "Управление проектами", ГРУППА ГАЗ

Анастасия Хлепенкова, Директор департамента по управлению проектами, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Николай Жуков, Руководитель проектов офиса трансформации РОСТЕЛЕКОМ

Алексей Жериков, Директор проектного офиса, МЕРЛИОН

Александр Ожаровский, Директор проектов и программ, СБЕР

Михаил Альтбеген, Начальник управления календарно-сетевого планирования, АО АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ

Мария Гиль, Руководитель департамента проектного управления, центр информационной безопасности, ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ

Павел Гнедков, Руководитель RnD Tinkoff ID, ТИНЬКОФФ

и многие другие

В ПРОГРАММЕ PROJECT MANAGEMENT FORUM 2023:

Форсированные проекты: старая-новая реальность

Реорганизация проектов и проектного офиса в период турбулентности

Импортозамещение программного обеспечения в сфере проектного управления

Использование генеративных нейросетей (ChatGPT и др.) в управлении проектами

Опыт создания инструмента управления ИТ-проектами на базе различных модулей общедоступных решений

Управление портфелем проектов

Работа с госзаказом в условиях законодательных новаций и санкционных ограничений

Гибридная методология ведения проектов: почему, зачем, как настроили?

Проектное управление в компании с функциональной структурой менеджмента

Гибрид проектного и продуктового подхода: результаты использования и выводы

Модель компетенций руководителя проекта: что важно уметь лидеру команды сегодня?

Культура управления изменениями: как фокусировать кросс-функциональную команду на главном с помощью нестандартных практик управления проектами?

Управление командой проекта: взаимодействие и мотивация

Особенности реализации проектов в российских условиях

Мастер-класс. Угроза или возможность: как работать с рисками в проектах?

Мастер-класс. Профессиональное выгорание: как распознать и справиться?

Мастер-класс. AI для руководителей проектов

Аудитория форума: Руководители департаментов проектного управления, Руководители подразделений по управлению изменениями, Проектные менеджеры, Руководители проектных офисов, Директора по стратегии и развитию, Руководители сферы IT, Директора по цифровым технологиям. Организатор форума: Интер Форум (InterForum).