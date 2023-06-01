Пушилин указал на стратегическую важность полного освобождения Марьинки

Российским военным необходимо взять Марьинку под полный контроль для дальнейшего продвижения.

Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

«На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт», — отметил врио главы региона.

По словам Пушилина, продвижение в этом населенном пункте происходит каждый день, однако оно не быстрое — сказать, что вся Марьинка находится под контролем российских сил, пока нельзя; между тем освобождение города имеет стратегическую важность. «Очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населенных пунктов», — подчеркнул врио главы ДНР.

По его словам, республика намерена тесно взаимодействовать с военными из чеченских подразделений.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы из его региона получили приказ о передислокации сил; на Марьинское направление переброшены спецназ «Ахмат» и полк «Север-Ахмат».