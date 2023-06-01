Восемь человек пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области

В результате обстрела Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали восемь человек.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Недоброе утро выдалось в Белгородской области. В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых. Погибших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона писал о пяти пострадавших, среди которых охранник моста. Гладков уточнил, что три человека госпитализированы, одной женщине была оказана помощь на месте, еще один мужчина находится без сознания с множественными осколочными ранениями, его везут в больницу.

«Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел», — отметил губернатор.

Он проинформировал, что администрация районов и городов области сейчас занимается вывозом людей. «Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ», — пояснил Гладков, добавив, что при необходимости срочной эвакуации защищенную технику будут подгонять к жилым домам.

Губернатор заверил, что вывоз людей продолжится, и призвал не публиковать данные о местах сбора.⠀

«Сегодня наши дети уезжают — 200 человек семей, мамы, бабушки — с маленькими детьми в Пензу», — рассказал глава региона. По его словам, 3 июня еще 600 человек отправятся в Калугу и Ярославль.