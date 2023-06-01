Джим Роджерс: «Следующий медвежий рынок будет худшим в нашей жизни»

Известный американский инвестор Джим Роджерс дал крайне пессимистичное интервью Real Vision. Он считает, что после прошлогоднего «медвежьего» рынка и частичного восстановления в этом году рынки ждут куда более трудные времена.

«В 2008 году мы имели медвежий рынок из-за чрезмерно больших долгов,- цитирует Роджерса сайт финансовых новостей Benzinga,- но после 2008 года долги везде взлетели до небес. Это значит, что следующий медвежий рынок будет самым худшим в моей жизни, потому что долги за последние 14 лет выросли до огромных размеров».

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Джим Роджерс славится способностью зарабатывать на волатильных рынках. Это, кстати, именно он основал вместе с Джорджем Соросом в 1973 году Quantum Group of Funds и сыграл главную роль в том, что фонд неплохо пережил многочисленные кризисы и обвалы 70-х – 80-х годов прошлого века.

Естественно, у такого опытного инвестора и экономиста есть свое мнение по всем важным вопросам и проблемам. Он, к примеру, считает, что вместо того, чтобы регулярно спорить о временных повышениях потолка гигантского госдолга, Вашингтону следует бросить все силы на его сокращение.

«У всех стран, попадавших в подобные ситуации, рано или поздно возникали такие проблемы,- говорит Роджерс.- И мы не исключение».

Проблемы с долгом, уверен опытный инвестор, могут дорого обойтись американскому доллару. В немалой степени именно из-за огромного госдолга Америки многие страны сейчас ищут замену американской валюте. Он также уверен, что в следующие 2-3 года на валютных рынках может произойти что-то «очень плохое».

«Ни одна мировая валюта не правила более 100-150 лет,- говорит Джим Роджерс.- Мы уже долго находимся на вершине, поэтому причины искать замену доллару имеются».

Высокая инфляция, которая упорно не сдает позиции, Джима Роджерса нисколько не удивляет. Печатание денег и стимулирование экономики, по его глубокому убеждению, всегда ведет к инфляции.

Он предлагает бороться с инфляцией при помощи реальных активов, которыми являются товары. Особенно много у Роджерса серебра, которое он намерен продолжать покупать в больших количествах, если оно будет и дальше дешеветь. Это же относится, естественно, и к золоту.

Джим Рождерс также предлагает очень внимательно следить за сельским хозяйством.

«Сельское хозяйство много лет находится в тяжелом положении,- объясняет он.- Обычно, когда покупаешь что-то «тяжелое», в конце все получается очень хорошо».

Кстати, так же, как Роджерс, к сельскому хозяйству относятся и миллиардеры. Например, известно, что Билл Гейтс и Томас Петерффи покупают большие участки земли.