Российские IТ-компании подписали хартию об ограничении роста цен на свое ПО

Российские компании подписали ценовую хартию ответственного IТ-бизнеса о добровольном ограничении разработчиками программного обеспечения (ПО) опережающего роста цен на свои продукты. Соответствующая церемония состоялась в ходе конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба Минцифры.

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«Предпосылками к подписанию хартии стали риски значительного повышения стоимости замещающего ПО для клиентов из числа госкорпораций и госорганов, которые связаны с необходимостью срочного и экономически затратного перехода с иностранного на отечественное программное обеспечение», — сообщили в министерстве.

Как отметил замглавы Минцифры Максим Паршин, IТ-бизнес посредством хартии продемонстрировал «зрелость и высокую ответственность». Он пояснил, что речь не идет о заморозке цен, компании, по его словам, рассчитали оптимальный уровень ценовых ограничений.

«IТ-бизнес сегодня получает широкий круг мер поддержки. И в свою очередь поддерживает потребителей, в том числе и через ценовое самоограничение», — подчеркнул Паршин.

Подписание хартии большинством российских IТ-компаний предусмотрено удаленно, через сайт, однако в рамках церемонии первыми к ней очно присоединились «1С», «Базальт СПО», «Лаборатория Касперского», «Мой Офис», «Редсофт» и TrueConf. В Минцифры уточнили, что хартия основывается на добровольном соблюдении участниками вышеизложенных принципов. Однако претензии по поводу их нарушения будет рассматривать специально созданная этическая комиссия, «компетентность которой базируется на авторитете и экспертизе IТ-ассоциаций, инициировавших создание и подписание хартии».

