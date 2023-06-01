Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекина

Вооруженные силы России помешали ВСУ совершить террористический акт в районе города Шебекино в Белгородской области.

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Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области», — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что около 3 часов утра мск после интенсивного обстрела гражданских объектов в регионе украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. Армейской авиацией Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами нанесено два удара», — рассказали в Минобороны.

Подчеркивается, что нарушения государственной границы не допущено; пытавшиеся прорваться в Шебекино украинские формирования понесли существенные потери — российские военные и сотрудники спецслужбы уничтожили более 30 украинских террористов, четыре боевые бронемашины, РСЗО «Град» и один пикап.