Российскому бизнесу всё нипочём

Согласно данным Росстата, индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях вырос в мае по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта и составил плюс 3%. В обрабатывающем секторе показатель при этом вырос на 0,7 п.п. относительно апреля — до плюс 3,9%.

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Небольшой рост индекса в добыче полезных ископаемых обусловлен увеличением доли позитивных оценок текущего спроса на продукцию (с минус 7,0% до минус 6,5%). В обрабатывающих производствах на повышение индекса повлиял оптимизм руководителей организаций по поводу перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (на 1,7 п.п., до 27,4%).

Средний уровень загрузки производственных мощностей в добывающем секторе экономики снизился на 1 п.п., до 56%. В обрабатывающих производствах второй месяц продолжается рост: индикатор увеличился на 1 п.п., до 62%. Численность занятых в организациях оценивается респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 16,3%), так и в обрабатывающих производствах (минус 14,2%).

В добыче полезных ископаемых сохраняется преобладание руководителей, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, над пессимистично настроенным менеджментом (4,7%). Число оптимистично смотрящих на перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, превышает число ожидающих ухудшения ситуации на 8,7%.

В обрабатывающих производствах преобладание руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию и перспективу изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев на предприятии как благоприятную, значительно выше (6,5% и 17,2% соответственно).

Трудности не мешают повышению настроения

«Действительно, — подтверждает председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, — в апреле и мае текущего года начался постепенный рост промышленного производства, прежде всего обрабатывающих отраслей — ведущее место занимают металлургия и машиностроение. Это, естественно, вызвало рост предпринимательской уверенности, что и зафиксировал Росстат в мае. Рост промышленности и оптимизм предпринимателей пока не очень высокие и неустойчивые, но внушают надежду на положительную динамику в экономике России во втором полугодии.»

На настроения предпринимателей традиционно влияет и внешний фон, отмечает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Сейчас в целом в стране он довольно позитивный — по сравнению с весной прошлого года. Безусловно, говорит он, политические события очень сильно влияют на общий настрой руководителей предприятий, которые вынуждены оперативно подстраиваться под меняющуюся реальность.

Нехватку работников можно также объяснить политическим фактором: частичная мобилизация, проведенная осенью прошлого года, изъяла из экономики более 300 тысяч мужчин, которые ранее работали в том числе в отраслях обработки и добычи полезных ископаемых, а также мигрантов, принявшие решение покинуть Россию после начала СВО.

Играют роль в общих настроениях и сложности с логистикой — смена транспортных потоков влечет за собой необходимость поиска новых поставщиков и контрагентов, а порой делает производство нецелесообразным из-за резкого роста издержек и снижения маржинальности продукции.

«Но сегодня будущее выглядит относительно стабильным, в связи с чем настроение предпринимателей улучшается, вместе с их оценками», — констатировал Никита Донцов.

Новые производства как фактор уверенности

Руководители предприятий в обрабатывающих производствах и в сфере добычи полезных ископаемых смотрят в будущее с оптимизмом, соглашается Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. Несмотря на беспрецедентные санкции, отмечает он, российская промышленность устойчиво работает и продолжает модернизироваться и развиваться.

Только по итогам апреля в стране открылось 17 новых производств, и все они, в основном, в регионах. В лидерах нефтехимическая отрасль — 5 предприятий, машиностроение и приборостроение — 5 предприятий, 2 по производству строительных материалов и по одному в области электроники, горнодобывающей промышленности, переработки отходов и ювелирной обработки. Все предприятия со стопроцентно российским капиталом, подчеркивает аналитик.

Самым крупным по инвестициям (более 1 миллиарда рублей) и по количеству новых рабочих мест (более 400 человек) стал новый транспортный цех, открытый в Тобольске СИБУРом, рассказывает Переславский. Самая крупная площадка по производству зарядных станций для электромобилей запущена 24 апреля в Перми. Саратовский завод по переработке щебня «Кронверк НМК» на этой неделе открыл новый дробильно-сортировочный центр, объем инвестиций составил 500 миллионов рублей.

В наукограде Дубна запустили комплекс по изготовлению керамических плат, применяемых в вычислительной технике, медицинском и телекоммуникационном оборудовании. Все эти примеры говорят о том, что у бизнеса есть уверенность в завтрашнем дне и он готов в этот день вкладываться.