«Ростех» представил полевой комплект средств связи в защищенном исполнении

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» презентовал на международной выставке «Комплексная безопасность» полевой комплект средств связи в защищенном исполнении.

«Разработка позволяет организовать связь в любой точке местности, а также имеет возможность подключения к ведомственной сети интранет МЧС России для обеспечения эффективного взаимодействия при решении оперативных задач», — указывается в пресс-релизе «Ростеха».

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Уточняется, что система разработана специалистами концерна «Созвездие». Оборудование обеспечивает голосовую связь, передачу коротких сообщений и координат, а также позволяет проводить сеансы аудио- и видео-конференц-связи, с использованием сертифицированных средств криптозащиты и межсетевого экранирования на базе VPN. «Комплекс дает возможность выхода в ведомственную сеть интранет МЧС России и глобальную сеть интернет, используя абонентский терминал спутниковой связи Ku-диапазона», — отмечается в сообщении.

Полевой комплект связи работает в радиосети стандарта DMR Tier 2 (Digital Mobile Radio), позволяет вести записи переговоров и обеспечивает защиту от прямого прослушивания, подчеркивают в госкорпорации.

По словам руководителя проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация «Росэлектроники») Дмитрия Павлов, комплексы успешно прошли испытания на территории главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и получили высокую оценку заказчика. «Комплект предназначен для обеспечения надежной, устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ожидается, что в текущем году оборудование будет принято на снабжение МЧС», — рассказал Павлов.

Презентация комплекса состоялась в рамках международного салона «Комплексная безопасность-2023», которая проходит в парке «Патриот» с 31 мая по 3 июня.