Кикшеринг Whoosh объявил о партнерстве с федеральной транспортной картой «Тройка»

Сервис аренды самокатов Whoosh и федеральная транспортная карта «Тройка» объявили о партнерстве.

«Теперь пассажирам общественного транспорта будет проще совершать мультимодальные поездки с использованием нескольких видов транспорта: например, кикшеринга и метро. Держатели карты могут получать баллы за пополнение Тройки и другие действия в приложении "Город", там же можно обменивать накопленные баллы на сертификаты Whoosh», — цитирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщение кикшеринга.

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Основанная в 2018 году компания Whoosh специализируется на предоставлении услуги краткосрочной аренды электросамокатов. Размер парка по состоянию на конец 2022 года — 82 тыс. самокатов. База пользователей — 12 млн человек. География присутствия — 40 городов в России, Белоруссии и Казахстане. Сервис провел первичное размещение акций на Мосбирже в декабре 2022 года.

Согласно отчету компании по МСФО, в 2022 году выручка кикшеринга увеличилась на 55% год к году и составила 6,4 млрд руб., EBITDA выросла на 24%, до 3,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA превысила 50%.

В 2021 году Whoosh начал проект по обучению вождению на самокатах. В 2022 году Школу вождения в оффлайн и онлайн форматах посетило уже более 1 млн человек; суммарно обучение в оффлайн школе в городах России прошли 4,5 тысячи человек.

Проект приобрел особую актуальность в свете того, что 1 марта в России были приняты поправки в ПДД, регулирующие поездки на средствах индивидуальной мобильности, которые законодательно закрепили статус электросамокатов как транспортного средства.