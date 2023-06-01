Собянин сообщил, что все повреждения в домах, в которые 30 мая врезались БПЛА, устранены

Специалисты в Москве устранили повреждения в домах, в которые 30 мая врезались дроны, их жильцы вернулись к привычной жизни.

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«В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах», — сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что конструкции пострадавших зданий были исследованы на предмет возможных скрытых нарушений. По словам градоначальника, ресурсоснабжение в зданиях работает в обычном режиме, все жители домов вернулись к привычной жизни.

«Благодарю сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу», — добавил Собянин.

Напомним, во вторник в Москве и Подмосковье была отражена атака беспилотников. Один БПЛА врезался в фасад многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве на уровне 25-го этажа, пострадала внешняя облицовка технического этажа, два других попали в жилые дома на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте, разбиты окна. СКР возбудил дело о теракте.