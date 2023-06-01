Состоялась церемония награждения лауреатов XX Международного конкурса современной русскоязычной драматургии «Действующие лица»

В Белом зале театра собрались драматурги, читчики, журналисты, гости лауреатов. Члены жюри – переводчик Виктор Вебер, директор РГБИ Ада Колганова, арт-директор конкурса Екатерина Кретова и художественный руководитель конкурса и театра Дмитрий Астрахан рассказали об особенностях минувшего соревнования драматургов, а также объяснили, в чем состоит обновление условий конкурса. На церемонии был представлен сборник «Лучшие пьесы года», куда вошли восемь пьес-победителей.

Дипломами и авторскими экземплярами сборника были награждены авторы и пьесы:

«Волшебник и песчинка» Анны Гейжан - 1 место

«Полина ищет па» Екатерины Тимофеевой - 2 место

«Мамочка» Тони Яблочкиной - 3 место

«Петля Мухиной» Анны Лифиренко

«Нянька для Агаты» Анастасии Малейко

«Ноябрьский зов» Марии Малухиной

«Птицы» Алексея Платонова

- «Один день из жизни Лины» Светланы Шимоне.



В номинации «Лучшая пьеса для подростков», которая была объявлена впервые в этом году, победила пьеса «Ноябрьский зов» Марии Малухиной. Также эта пьеса была удостоена спец-приза РГБИ.

С приветственным словом выступил худрук конкурса Дмитрий Астрахан:

Было больше четырёхсот пьес – проведена огромная работа читчиками. Я тоже читал пьесы, которые вошли в лонг-лист. По преимуществу, они представляют собой направление авторского современного театра. И это важно и перспективно. Тем не менее, на будущее мы хотим внести некоторые корректировки в нашу программу. А именно, предложить авторам поработать в русле традиционного, зрительского театра, где есть ярко выраженный жанр, герои, сюжет, интрига. Хотелось бы вспомнить «Поэтику» Аристотеля и другие основополагающие каноны искусства – они до сих пор работают! Также мы вносим в условия конкурса уникальное предложение – авторы могут представлять на конкурс не только готовые тексты, но и заявки на пьесы.

Даматурги Алексей Платонов и Анна Лифиренко поблагодарили организаторов конкурса и членов жюри за награды, а также за принятие форм, идей и стилистики, которые близки молодым драматургам. Было отмечено, что конкурс – это сильная мотивация для создания новых произведений, стимул для творчества драматургов.

Арт-директор «Действующих лиц» Екатерина Кретова:

Двадцать лет – огромный срок. Конкурс вырос и теперь обновляется. К словам художественного руководителя хочу добавить, что в этом году мы будем принимать заявки и на пьесы для детей и подростков – эта ниша сейчас крайне нуждается в интересных, талантливых предложениях. Минувший конкурс показал, что каждая из восьми победивших пьес так или иначе затрагивает подростковую или детскую тему. Но большинство этих пьес можно отнести к разряду «взрослым о детях». А театр сейчас заинтересован именно в пьесах для детской и подростковой аудитории. И это не одно и то же.

Виктор Вебер, переводчик, член жюри внес конфликтную нотку в общий позитивный тон собрания, сообщив присутствующим, что его, как члена жюри крайне разочаровали представленные пьесы, так как, по его мнению, они не соответствуют самому понятию «драматургическое произведение» и являют собой лишь текст без привязки к сценическим решениям.

Перед собравшимися выступил драматург, известный юрист Михаил Барщевский, являющийся лауреатом предыдущего конкурса «Действующие лица». Он пожелал коллегам по перу творческих удач, обратив внимание на то, что сегодня зритель приходит в театр, прежде всего, за СМЫСЛАМИ.

Финалом торжественной церемонии стал просмотр нового спектакля Театра на Трубной «Женское счастье», поставленного в текущем сезоне по пьесе Михаила Барщевского и Екатерины Кретовой.