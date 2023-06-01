Стало известно, сколько лет потребуется, чтобы продать все строящиеся квартиры

Около двух с половиной лет потребуется, чтобы продать все жилье, строящееся сейчас в России, и это при условии, если остановить всю будущую стройку. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные вице-президента — директора по аналитике и автоматизации корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Игоря Кузавова.

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«Строящееся, но еще не проданное жилье может реализоваться за 30 месяцев, если остановить всю будущую стройку. Это хуже недавних 15-20 месяцев», — говорится в материалах, представленных на форуме недвижимости «Движение».

При этом в «Дом.РФ» отмечают, что этот показатель стабилизировался на уровне выше второго полугодия 2020-2021 годов, когда он был равен 25-27 месяцам. Быстрее всего строящееся жилье распродается в Уральском и Центральном федеральных округах, медленнее всего — на северо-западе страны.

По мнению аналитиков банка, рост портфеля строительства происходит на фоне пика спроса на жилье, обусловленного низкими ставками по ипотеке и программами господдержки. По данным «Дом.РФ» на 1 июня, площадь всех строящихся квартир в России составляет 100,7 млн квадратных метров.

«В моменте предложение структурно перевешивает спрос, но на горизонте нескольких лет ситуация сбалансируется», — полагают эксперты.