«Технониколь» построит завод каменной ваты на юге России

Производитель строительных материалов «Технониколь» ищет площадку для строительства завода каменной ваты на юге России.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ведется поиск площадки для этого предприятия в Южном федеральном округе, являющемся крупным технологическим и производственным кластером, а также регионом, где активно развивается жилищное многоэтажное и частное строительство», — указывается в сообщении.

Согласно предварительным оценкам, за год потребление всех видов утеплителя увеличится на 10%; сегмент каменной ваты прибавит 3-5% при росте ВВП на 0,5-1% — при более оптимистичном сценарии показатель может достичь 10%.

Поясняется, что основным драйвером спроса станет строительство жилья, в том числе малоэтажного, в связи с началом действия льготной ипотеки для ИЖС), а также промышленных объектов, логистических центров и коммерческой недвижимости.

На данный момент в Ростовской области у компании работает «Завод Техно».

Корпорация «Технониколь» основана в 1992 году, она является крупным производителем и поставщиком кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов; у нее 65 производственных площадок, и 20 учебных центров.

Ранее «Эксперт» писал о том, что компания создала биржу по продаже промышленных и коммерческих отходов. На первом этапе на платформе TN Recycling «Технониколь» будет реализовывать вторичные ресурсы, которые образуются на ее собственных заводах; ожидается, что в дальнейшем на платформу придут и другие крупные предприятия. В апреле корпорация запустила в Ленинградской области завод по вторичной переработке полистирола мощностью 6,5 тыс. т отходов в год.