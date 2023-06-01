Трудоустройство подростков значительно упростили

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, разрешающим подросткам 14-18 лет, получившим общее образование, заключать трудовой договор для выполнения легкого труда в свободное от учебы время без согласия органов опеки и попечительства. Теперь для этого будет достаточно согласия одного из родителей, сообщили в пресс-службе Госдумы.

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«По действующему законодательству для того, чтобы трудоустроить подростка, родителям нужно потратить время на сбор 10–12 документов для органов опеки. В связи с этим законом оптимизируется процесс сбора справок и отменяется необходимость согласования со службами опеки для тех несовершеннолетних, у которых есть родители, оставив необходимость согласования только для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для заключения указанного трудового договора достаточно будет согласия одного из родителей», — пояснили в Госдуме.

При этом в законе, который вступает в силу со дня публикации, указано, что работать подростки смогут только в свободное от учебы время. Кроме того, их нельзя будет привлекать к труду, который может нанести вред их здоровью.

Как сообщил журналистам глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, депутаты также подготовили изменения в программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В частности, на платформе «Работа в России» появятся вакансии из перечня рекомендованных профессий для несовершеннолетних. В работе также находится законопроект о снижении страховых взносов для работодателей, которые трудоустраивают подростков.

