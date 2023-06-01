ЦБ отменил послабление для саморегулируемых организаций в микрофинансовой сфере

Банк России принял решение не продлевать со 2 июля послабление для саморегулируемых организаций (СРО), объединяющих микрофинансовые организации и кредитные потребительские и сельскохозяйственные кооперативы. Послабление, принятое в 2022 году, подразумевало неприменение мер за нарушение требований об обязательной проверке членов СРО, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Банк России не будет продлевать с 2 июля 2023 года послабление, которое предусматривает неприменение мер за нарушение требований об обязательной проверке членов СРО, объединяющих микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Послабление было введено в 2022 году в условиях нестабильной экономической ситуации», — пояснили в Центробанке.

Регулятор указал, что за период действия этого послабления СРО вполне смогли «адаптировать свои контрольные функции под изменившиеся условия».

