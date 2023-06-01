ЦБ впервые назвал сумму, которую банкам удалось защитить от мошенников

Российские кредитные организации в первом квартале текущего года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 712 млрд рублей, говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», опубликованном на сайте ЦБ. Банк России впервые раскрыл информацию об объеме средств, на который претендовали злоумышленники, сообщили в пресс-службе.

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«Тем не менее мошенникам удалось провести 252,1 тыс. операций без согласия клиентов, их объем составил 4,5 млрд рублей. Больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, в том числе это были заемные средства», — отметили в Центробанке.

Как пояснил директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, регулятор ввел в 2023 году для банков новую форму отчетности по операциям без согласия клиентов, по которой можно отследить соотношение неуспешных операций, заблокированных антифрод-системами кредитных организаций, и фактических незаконных списаний. По данным ЦБ, активность киберпреступников в интернете за год выросла более чем в 2,5 раза. Регулятор инициировал блокировку 8,3 тыс. фишинговых сайтов, которые были замаскированы под официальные сайты финансовых организаций, а также организаций, обещающих сверхдоходы от вложений. Уваров также отметил, что мошеннические схемы становятся все сложнее, активно задействуются методы социальной инженериии и новые приемы обмана.

Кроме того, в первом квартале регулятор инициировал блокировку почти 97 тыс. телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам.

