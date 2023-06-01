Развивающиеся страны сбрасывают доллар

Результаты традиционного ежегодного опроса Всемирным золотым советом (WGC) центральных банков позволяют сделать вывод о том, что развивающиеся страны стремятся ослабить зависимость от американского доллара. Результаты опроса, считает Fortune, наверняка будут иметь серьезные последствия для США, которые, печатая неограниченное количество долларов, финансируют астрономический и постоянно растущий торговый дефицит и тем самым сохраняют достаточно высокий уровень жизни в стране за счет всего остального мира.

К этим причинам, заставляющим избегать доллара, можно добавить и то, что огромные колебания учетной ставки в США оказывают сильное дестабилизирующее влияние на экономики этих стран. Когда ставка ФРС близка к 0, иностранные инвесторы переводят деньги в развивающиеся экономики, что увеличивает не только их экономический рост, но и инфляцию. Когда же главный американский банк меняет политику и ставку повышает, как в прошлом году, те же самые инвесторы возвращают свои инвестиции обратно в США, что нередко приводит к рецессиям в развивающихся странах или, что, конечно, еще хуже, к валютным кризисам.

Статья по теме: ЕАЭС: дедолларизация в широком смысле

Не удивительно, что девизом администрации Ричарда Никсона были слова: «Доллар – наша валюта и ваша проблема».

Повышение учетной ставки влияет на остальной мир почти с той же силой, что и на американскую экономику. Так считается, что повышение ставки на 100 базисных пунктов (1%) в Америке через три года снижает ВВП в развитых и развивающихся экономиках на 0,5% и 0,8% соответственно. Отсюда следует простой вывод: развивающимся странам необходимо ослабить влияние политики ФРС на свои экономики. Достичь этого можно, ослабив зависимость от доллара. Сделать это развивающиеся страны пытаются как за счет перехода на торговлю в национальных валютах, так и за счет золота. Именно развивающиеся страны, говорится в обзоре WGC, являются главным драйвером закупок золота после финансового кризиса 2008 года. Т.е. они разуверились в американской валюте как минимум полтора десятилетия назад.

На вопрос: как изменится в течение пяти следующих лет структура золотовалютных резервов, 58% центробанков развивающихся стран отвечают, что доля доллара в их резервах снизится. 68% центробанков уверены, что доля золота вырастет. И только каждый пятый центробанк (20%) прогнозируют, что структура их резервов за пять лет не изменится.

Иначе на этот вопрос отвечают центробанки развитых стран. Подавляющее большинство считают, что структура их золотовалютных резервов за пять лет существенно не изменится.

Сейчас к раздражению от последствий борьбы ФРС с инфляцией у ряда развивающихся стран добавляется тревога, что против них так же, как против России в течение последнего года с небольшим, тоже будут введены санкции, если они не поддержат Запад и не выступят против России.

Санкции и дедолларизация – два главных довода в пользу увеличения доли золота в золотовалютных резервах. Первый довод назвали главным 25% центробанков развивающихся стран, а второй – 11%. Среди центробанков развитых стран не посчитал санкции и дедолларизацию серьезными причинами ни один банк.

В прошлом году 20% всех центробанков считали, что дедолларизация играет незначительно или существенно релевантную роль. В этом году этот показатель вырос почти вдвое до 38%. Причем, 4% из них впервые заявили, что считают ее даже высокорелевантной.

71% респондентов ответили, что запасы золота у них в следующие 12 месяцев вырастут. В прошлом году таких было 61%, а в 2021 г. – лишь 52%.

Центробанки являются главными игроками на золотом рынке, но они покупают золото не для спекуляций. Драгметалл им нужен как средство защиты от инфляции и средство сбережения.

По данным WGC, в 2022 г. центробанки купили в общей сложности 1136 тонн золота. Прошлый год стал не только 13-м годом подряд чистой покупки золота, но и годом максимального спроса с 1950 года. Самым крупным покупателем золота стал главный банк Турции, пополнивший в прошлом году резервы 148 тоннами.