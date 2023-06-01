В Москве прошел «Инновационный Саммит», посвященный технологической независимости энергетической отрасли

«Инновационный Саммит 2023» в цифрах:

Более 3000 кв. метров выставочного пространства

Более 50 тематических сессий

70 экспертных спикеров

Более 20 новых продуктов на выставочной экспозиции

4 подписанных соглашения о сотрудничестве

В рамках Инновационного Саммита эксперты обсудили тренды цифровой трансформации, технологического суверенитета и локализации. Помимо этого, «Систэм Электрик» подписала четыре соглашения о стратегическом сотрудничестве с представителями крупного российского бизнеса, а также презентовала новые продукты и решения для различных отраслей.

«Инновационный Саммит 2023», наше традиционное открытое масштабное мероприятие, впервые прошло под брендом российской компании «Систэм Электрик». На полях Саммита мы подписали несколько стратегических соглашений, которые, уверен, окажут положительное влияние на развитие всей отрасли. Считаем, что мы достигли своей цели - представили всему профессиональному сообществу результаты работы компании с момента трансформации и собрали на одной площадке признанных экспертов из разных сфер бизнеса и органов власти, которые поделились своими планами и реализованными проектами наращивания темпов роста импортозамещения, локализации продукции и создания российских конкурентоспособных технологий. Мы благодарим всех участников и гостей нашего мероприятия за их интерес, вовлеченность и готовность к диалогу», – заявил Алексей Кашаев, генеральный директор «Систэм Электрик».

Программа Инновационного Саммита включала два пленарных заседания. Открывающая сессия «Вызовы технологической независимости в энергетике и пути их решения в эпоху импортозамещения» прошла при участии «Лаборатории Касперского». Она была посвящена вопросам обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий с учетом изменяющейся информационной среды.

На открывающей сессии генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев отметил, что еще в 2014 году компания взяла курс на локализацию производства и замещение импортных решений. С тех пор удалось значительно нарастить производственный потенциал и расширить номенклатуру выпускаемой продукции. В марте 2023 года «Систэм Электрик» заявила о намерении инвестировать в период до 2025 г. более 2 млрд руб. в российские производственные площадки и НИОКР.

После окончания пленарной сессии состоялась презентация воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB, которая стала одним из результатов партнерства между «Систэм Электрик» и «Лабораторией Касперского». Концепция защиты SystemeLogic X от киберугроз разработана «Систэм Электрик» совместно с «Лабораторией Касперского». SystemePact ACB позволяют достигнуть беспрецедентно высокого уровня защиты от кибератак и обеспечить максимальную безопасность распределительной сети объекта в любых условиях.

SystemePact ACB объединяют в себе всемирно известную силовую платформу, разработанный в России инновационный блок управления и непревзойденный уровень кибербезопасности. Ключевым компонентом выключателей SystemePact ACB являются блоки управления SystemeLogic X – первые устройства такого типа в отрасли, полностью созданные в России. «Систэм Электрик» уделяет первостепенное внимание вопросам безопасности промышленных систем. Применение опыта, знаний и экспертизы «Лаборатории Касперского» позволяет нам уже сегодня предоставить клиентам безопасные и апробированные решения, отвечающие потребностям рынка, и двигаться к следующей цели нашей совместной работы – кибериммунитету производства». Также нашим приоритетом остается дальнейшее расширение производственной базы и развитие новых продуктовых направлений. Так, с июля прошлого года мы запустили более 60 новых или модернизированных продуктов и решений», – отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».

В Инновационном Хабе, выставочном пространстве, «Систэм Электрик» представила целый спектр продуктов и решений для представителей компаний различных отраслей экономики – от нефтегазовой промышленности и металлургии до финансового сектора и телекоммуникаций. В рамках экспозиции можно было в том числе ознакомиться с продукцией заводов «Потенциал», «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) и НТЦ «Механотроника», а также достижениями отечественного НИОКР по управлению электроэнергией:

Силовое оборудование низкого и среднего напряжения линейки SystemePact, включающей пускорегулирующую аппаратуру SystemePact M, воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB, автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB, вакуумные автоматические выключатели среднего напряжения SystemePact VCB;

Новая серия модульного оборудования City9, предназначенная для гражданского и жилищного строительства, - полнофункциональная замена аналогичной платформе производства Schneider Electric. Серия модульного оборудования City9 Set - это автоматические выключатели (АВ), выключатели дифференциального тока (ВДТ), автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) и выключатели нагрузки (ВН);

Моноблок RME – распределительное устройство, которое используется для обеспечения бесперебойности электроснабжения и скорости ввода объектов в эксплуатацию.

Продукты НТЦ «Механотроника» по релейной защите и автоматике: БМРЗ-60-VIP и Systeme VPIS, комплекс дуговой защиты ДУГА-МТ, программное обеспечение, блоки питания и накопители энергии.

Новая линейка электроустановочных изделий AtlasDesign, а также прототипы новых серий ArtGallery, AtlasDesign Antuique и новые монтажные аксессуары MultiSet.

Также 24 мая компания подписала соглашение о широкомасштабном стратегическом сотрудничестве с «Лабораторией Касперского». Оно является продолжением сотрудничества между Schneider Electric и «Лабораторией Касперского», которое началось в 2017 году. Соглашение направлено на изучение возможности внедрения программного обеспечения в промышленное оборудование, а также предполагает участие «Лаборатории Касперского» в процессе создания новых интеллектуальных устройств. В совместную работу будут вовлечены все компании, входящие в ГК «Систэм Электрик», как производители продуктов, так и разработчики решений для критической информационной инфраструктуры.

В тот же день Systeme Electric объявила о стратегическом партнерстве с группой компаний «Медскан» - одним из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России, а также подписала соглашение с «Межрегионгаз Технологии», строительной компанией полного цикла, специализирующейся на проектировании и строительстве социальных объектов.

Во второй день Саммита состоялась пленарная сессия «Цифровая трансформация в условиях турбулентности. Эффективные комплексные решения от Systeme Electric». Эксперты обсудили, как в кратчайшие сроки достичь максимальной автоматизации и цифровизации предприятий, какие эффективные практики и программные продукты для этого необходимы. В рамках сессии «Систэм Электрик» рассказала о собственных продуктах, в том числе экосистеме SystemeOne, обеспечивающей комплексный подход к цифровизации.

Также 25 мая «Систэм Электрик» подписала соглашение о намерениях с компанией SberDevices, разработчиком умных пользовательских продуктов.

Информационными партнерами Инновационного Саммита 2023 выступили: РИА новости (официальный информационный партнер), Telecom daily (стратегический информационный партнер), Тadviser.ru, IT Week, It Channel News, журналы «Эксперт», «Электротехнический рынок» (Elec.ru), «Банковское обозрение», «Атомная энергия 2.0», «ЭнергоЭксперт», «IT Manager», «IT Expert», «Нефтегазовая вертикаль», «Энергия единой сети» и «РУМ» (Руководящие материалы).