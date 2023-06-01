В НАТО подготовили секретный план на случай столкновения с Россией

В НАТО разработали секретный план на случай военного столкновения с Россией.

Об этом говорится в статье издания Responsible Statecraft. Как утверждает автор публикации Йан Дэвис, на предстоящем в Вильнюсе саммите Североатлантического альянса будет предложено одобрить «тысячи страниц конфиденциальных военных планов», в которых детально описывается сценарий непосредственного противостояния с Вооружёнными силами России.

По данным журналиста, данные документы были подготовлены постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а также другими чиновниками альянса за закрытыми дверями без предварительного рассмотрения со стороны законодателей и независимых экспертов.

«На фоне усиления влияния НАТО на мировой арене после начала кризиса на Украине, отсутствие прозрачности в процессе долгосрочного военного планирования внутри военного блока представляет серьёзную проблему для демократического контроля», – считает Дэвис.

При этом он приводит высказывание председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который ещё 10 мая заявил, что страны альянса должны быть в любой момент готовыми к возможному вооружённому конфликту с Москвой.

Как ранее писал «Эксперт», по данным издания Financial Times, из государств-членов НАТО всё чаще поступают сигналы о том, что, израсходовав свои запасы советской и российской техники он обнаружили, что больше не могут оперативно обеспечивать Украину вооружениями западного образца.