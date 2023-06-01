В России создали устойчивый к радиоэлектронной борьбе дрон-разведчик «Лютик»

Специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий разработали дрон «Лютик» для разведки и доставки боеприпасов.

Его особенностью является умение быстро выйти из зоны работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передаёт ТАСС со ссылкой на представителей компании-разработчика этого квадрокоптера.

Там также отметили, что в зоне проведения СВО работают как свои средства РЭБ, так и чужие. Например, БПЛА китайского производства по протоколу безопасности, если теряют спутники и радиосвязь, зависают и садятся после того, как сел аккумулятор.

«У "Лютика" есть особая подстройка: когда дрон попадает в зону РЭБ, где теряются спутники и система радиоуправления, наш аппарат даёт полный газ, пояснили в Сахалинском центре беспилотных технологий. – Делает так называемый отскок – летит в абсолютно рандомную сторону, чтобы выйти из зоны РЭБ».

Собеседники агентства также рассказали, что первая версия квадрокоптера «Лютик» уже прошла испытания в зоне СВО, по итогам которых была создана модернизированная версия этого дрона, отличающаяся увеличенными временем полёта и грузоподъемностью.

«Специалистами нашего центра разработана уже вторая версия «Лютика» – он теперь сможет находиться в воздухе в течение часа в режиме "бинокля". Если же аппарат используется для доставки боеприпаса, то он способен нести и сбрасывать до 1,2 кг. До 1,5 кг полезной нагрузки аппарат смело таскает в районе 30 минут», – резюмировали в Сахалинском центре беспилотных технологий.

Как ранее писал «Эксперт», в центре комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали универсальную линейку FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») «Джокер», отличающихся весом носимой полезной нагрузки и способных выполнять весь спектр боевых задач в зоне СВО.