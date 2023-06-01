Владислав Овчинский: онлайн-курс по аддитивным технологиям проведут для инженеров, конструкторов и предпринимателей

Онлайн-курс по аддитивным технологиям проведет Московская техническая школа»(МТШ) совместно с Академией аддитивных технологий (АТ) «Цифра Цифра». Сдавшие экзамен после 7 модулей получат удостоверение о повышении квалификации, а освоить новые знания может любой желающий после регистрации на сайте мероприятия. Лекции начнутся 14 июня, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Непрерывное обучение — важнейшая составляющая личностного и профессионального роста. Повышение компетенций и овладевание новыми знаниями особенно важно в промышленной отрасли, где технологии и производственные процессы постоянно совершенствуются. Образовательный онлайн-курс "Аддитивные технологии: инструмент для импортозамещения", который подготовила Московская техническая школа совместно с Академией аддитивных технологий "Цифра Цифра" — прекрасная возможность получить актуальные знания и навыки в сфере технологий 3D-печати», — сказал Владислав Овчинский.

Лекции начнутся 14 июня и завершатся 12 июля. Онлайн-курс сформирован из 7 модулей, по завершению которых участники пройдут тестирование. Успешно его сдавшие получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Как полагают авторы программы, она будет интересна инженерам, конструкторам, техническим экспертам, а также руководителям предприятий и представителям технических вузов. Одним словом, всем, кто связан с аддитивными технологиями или планирует внедрять их в работу.

«Сегодня перед промышленным производством стоит ряд задач, в числе которых импортозамещение изделий, узлов машин, станков или целых производственных участков. Аддитивные технологии – отличный помощник в их решении, начиная от прототипирования новых образцов и заканчивая изготовлением мелких серий, — поделилась генеральный директор Академии Дарья Орехова. — Мы разработали курс совместно с профессионалами, которые поделятся опытом использования АТ в повседневной деятельности. Освоив его, специалист сформирует четкое представление о том, как внедрить аддитивные технологии на своем предприятии».

Как уточнили в правительстве Москвы, в первом разделе слушателям представят термины и определения, затем — технологии аддитивного производства: FFF, SLA, DLP/LCD, SLS и SLM. В рамках третьего модуля слушателям расскажут о сферах, в которых применяются аддитивные технологии, в а рамках четвертого разговор коснется CAD-моделирования: в том числе, способа получения 3D-моделей, учитывающих особенности производства методом АТ. Затем преподаватели расскажут об инструментах обратного проектирования (так называемом реверс-инжиниринге). А в шестом разделе речь пойдет о подготовке 3D-модели к печати и о программном обеспечении. В седьмом, заключительном модуле слушатели узнают о генеративном дизайне, программном обеспечении для оптимизации 3D-моделей, а также научатся рассчитывать технико-экономическое обоснование применения аддитивных технологий на предприятии. Регистрация на курс откроется на официальном сайте мероприятия.

Напомним, МТШ — проект правительства Москвы, созданный в 2021 году, чтобы повысить квалификацию инженеров. Акцент в обучении сделан на инновационные технологии, которые оптимизируют процессы производства и развивают заводской потенциал. В дальнейшем в МТШ будет открыто 9 направлений обучения, включая такие, как промышленный дизайн, искусственный интеллект, связь, робототехника, микроэлектроника и беспилотный транспорт.