Володин предложил создавать в России центры военно-патриотического воспитания

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе посещения курского Центра поддержки и развития патриотического воспитания «Патриот», которая проходит в рамках его рабочей поездки в Курскую область, заявил о необходимости закреплять в законодательстве нормы о работе военно-патриотических центров и расширять такую практику.

По его мнению, такие центры военно-патриотического воспитания, подготовки необходимо создавать повсеместно по всей стране, передаёт агентство «Интерфакс».

«Это надо развивать и закреплять в законодательстве, исходя из ситуации не только сегодняшнего дня, но и на будущее: должна быть возможность для тех, кто хочет защищать свою страну, пройти сборы», – подчеркнул Володин.

Как пояснил спикер Госдумы, эта практика важна, «учитывая, что сейчас много ребят вообще не служили в армии».

«Это как раз для тех, кто не служил в армии и в офисах сидят. А опыт Курской области требует дополнительного обсуждения с тем, чтобы проработать соответствующие законодательные инициативы», – резюмировал Володин, добавив, что 50% обучающихся в Центре – те, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность, а 50% – те, кто не имеет за плечами ни службу в ВС РФ, ни военно-учетной специальности.