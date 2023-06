Европейские рынки: продавай и уходи

Глеб Баранов

обозреватель Expert.ru

1 июня 2023, 00:45

Подтверждая старую поговорку «sell in May and go away», нынешний май стал для европейских акций худшим месяцем в этом году. Вчера индекс STOXX 600 рухнул до двухмесячного минимума, а британский FTSE 100 стер все достижения 2023 года

