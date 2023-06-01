Европейские рынки: продавай и уходи

Вопреки расхожему мнению, фразу «sell in May and go away» придумали не американские трейдеры, а британские банкиры – еще в 18 веке, когда главный фондовый рынок мира располагался в Лондоне. Сейчас он не считается даже финансовым центром Европы, недавно уступив эту роль Парижу, но на родине старый совет все еще прекрасно работает. Этот май стал худшим месяцем 2023 года как для британских, так и в целом для европейских акций.

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Общеевропейский индекс STOXX 600 закрыл вчерашний день падением на 1,1%, оказавшись на самом низком уровне за два месяца. За месяц он упал на 3,2% – это его самое большое падение с декабря 2022 года.

При этом субиндекс STOXX Europe Luxury потерял в мае 5%, а для Европы он в последнее время играл почти ту же роль, что для США Nasdaq 100. Разница между ними, конечно, очевидна, но на европейском фондовом рынке основным двигателем были не технологические гиганты, а акции индустрии роскоши.

Именно поэтому крупнейшую по капитализации европейскую компанию LVMH в этом году и сравнивали с Apple. Но если Nasdaq по итогам мая вырос, то пузырь роскоши уже явно сдувается, и былые лидеры роста теперь ведут рынок за собой вниз. Так, вчера акции LVMH потеряли еще 2,6%.

Ранее их (как и всей индустрии) быстрому росту способствовало убеждение рынка в том, что стагнация или рецессия в Европе и США не сильно повлияют на их бизнес. Очень богатые люди и в самом деле не меняют стандартов потребления из-за того, что уровень жизни широких народных масс упал. Но бизнес индустрии роскоши строится не только на них, и относительно устойчивости спроса на более широкий спектр ее продукции на рынке стали возникать сомнения.

Еще недавно считалось, что проблемы с потребителями в Европе и США в случае чего компенсирует открывающийся после пандемии Китай. И прибыли в первом квартале, казалось, подтверждали эту гипотезу. Но последняя статистика заставляет в этом усомниться. Вот и вчера из КНР пришли куда более слабые, чем ожидалось, данные об активности как на производстве, так и в сфере услуг.

PMI в перерабатывающей промышленности Китая снизился в мае до 48,8 с 49,2, обновив минимум за 5 месяцев. Если исключить локдауны, то это самые низкие цифры за 13 лет. Аналитики ожидали, напротив, роста до 49,5 пункта. При этом PMI в непроизводственном секторе упал с 56,4 до 54,5, а прогнозировали 54,1.

Все это сопровождается снижением курса китайской валюты. Вчера за доллар давали 7,12 юаня – это максимум с ноября прошлого года, а аналитики уже говорят и о 7,19 и даже о 7,3, что уже само по себе может негативно отразиться на прибыльности продаж европейских компаний в Китае.

Новости из США тоже не радуют инвесторов в акции индустрии роскоши. Количество вакансий неожиданно выросло в апреле до самого высокого уровня за три месяца, что усилило опасения по поводу повышения ставок ФРС. Между тем, участники рынка luxury еще в середине мая стали массово обращать внимание на слабую динамику спроса в США.

Экономическая ситуация здесь повлияла и на другие рынки. Так, вчера Brent заметно снизилась и смогла отскочить лишь от сильного сопротивления на нижней границе широкого многомесячного диапазона. Это привело к очередному падению акций нефтегазовых компаний. Нефтяные гиганты Shell и BP подешевели на 2,6% и 3,7% соответственно.

Продолжающееся снижение бумаг этого сектора особенно серьезно повлияло на британский FTSE 100, содержащий немало экспортеров сырья. В этом году он уже переписывал исторические максимумы, но вчера все эти достижения были полностью стерты – FTSE 100 упал еще на 1%, достигнув двухмесячного минимума. При этом он оказался ниже уровня закрытия прошлого года.

За май индекс потерял 5%, что много даже для этого месяца. В прошлый раз майский результат FTSE 100 был хуже в 2015 году. И вполне возможно, что поговорка, предлагающая уйти с рынка в мае и вернуться не ранее сентября, продолжит оставаться хорошим советом и летом. Акции в этом году успели заметно подорожать, а экономическая ситуация – ухудшилась.

«Банковский кризис и последствия ухода одного из крупнейших игроков европейского рынка подорвали доверие потребителей в Европе, – говорил вчера Bloomberg стратег по акциям в Bank Julius Baer Леонардо Пелландини. – Учитывая, что денежно-кредитная политика ЕЦБ, скорее всего, будет продолжать оказывать давление на рынки, а движущая сила, связанная возобновлением активности в Китае, сейчас исчезает, мы ожидаем экономического роста ниже среднего.»

