Занятость в РФ растет самыми быстрыми темпами с ноября 2000 года — западные аналитики

Активность в российском производственном секторе в мае растет 13-й месяц подряд, а занятость увеличивается самыми высокими темпами за период более чем в 20 лет, несмотря на сокращение экспорта.

Как пишет Reuters со ссылкой на S&P Global, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности вырос до 53,5 с 52,6 в апреле. «Общий рост был поддержан более быстрым увеличением объема производства и новых заказов», — говорится в сообщении.

«Темпы создания рабочих мест были самыми высокими с ноября 2000 года, поскольку фирмы скорректировали численность своей рабочей силы в сторону увеличения на фоне увеличения производственных потребностей», — указывается в материале S&P Global.

Поясняется, что рост сектора в прошлом году был обусловлен внутренним спросом.

Согласно докладу ЦБ по региональной экономике, в апреле — мае потребительская активность населения РФ продолжала восстанавливаться во всех макрорегионах, деловая активность тоже росла. Импортозамещение в ряде отраслей обрабатывающей промышленности активизировалось благодаря росту внутреннего спроса, отмечает регулятор. Расширение портовых мощностей, пополнение контейнерного флота, перевод приграничной железнодорожной инфраструктуры на круглосуточный режим позволили ослабить инфраструктурные ограничения для внешней торговли, следует из материалов Центробанка.