Главарь киевского режима Владимир Зеленский неожиданного в пессимистическом ключе высказался о ближайшем будущем Украины.

На саммите Европейского политического сообщества в Молдавии он признался, что надежды его страны на вступление в НАТО становятся всё более и более отдалёнными, передаёт РИА Новости.

«Наши надежды становятся всё более и более отдалёнными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь, как от имени солдат, так и от имени нашего народа», – подчеркнул Зеленский.

При этом он всё равно надеется, что Украина получить чёткое приглашение в НАТО уже на июльском саммите в Вильнюсе.

«Этот год предназначен для принятия решений. Хочу подчеркнуть, что летом в Вильнюсе необходимо чёткое приглашение для Украины вступить в альянс, а также гарантии безопасности на пути к членству», – резюмировал глава «незалежной».

Как ранее писал «Эксперт», представитель американского Госдепа Ведант Патель заявил, что решение о вхождении Украины в НАТО должно быть принято коллективно всеми членами блока.

