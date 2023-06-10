Tesla вытащила заглохший Nasdaq из ямы. Но без мотора

Эта неделя оказалась для американских технологических акций не такой яркой, как предыдущие. Индекс Nasdaq Composite завершил бы ее в минус, если бы не Tesla.

Ее акции в пятницу подскочили на 4,1%, в результате чего их прирост с начала года достиг 98%. Сама же эта неделя стала для них лучшей с февраля – они выросли на 14%.

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Одной из причин этого стали эпохальные договоренности с Ford и General Motors. Последняя в пятницу заявила, что адаптирует свои электромобили к системе зарядных станций Tesla Supercharger. Теперь ее электроколонки, учитывая недавнее аналогичное решение Ford, становятся отраслевым стандартом в США.

«Чем больше людей покупают электромобили (даже и GM или Ford, если уж на то пошло), тем выше вероятность того, что они купят Tesla, – написал клиентам аналитик RBC Capital Markets Том Нараян. – Прилив поднимает все лодки, и если потребители видят, что у их соседей есть электромобиль, они с большей вероятностью приобретут его сами, а это увеличивает шансы, что они купят Tesla».

На этой же неделе седаны Tesla Model 3 получили право на получение налоговой льготы в США в соответствии с новыми критериями, установленными министерством финансов. Это тоже отразилось на котировках. А поскольку компания Илона Маска считается еще и игроком на новомодном рынке искусственного интеллекта (ИИ), ее акции скупали и ранее в рамках связанного с этой темой ралли.

В итоге ей удалось редчайшее достижение – акции Tesla росли 11 дней подряд. Это всего лишь второй такой случай в ее истории – он повысил капитализацию компании на $194 млрд.

Именно благодаря последнему этапу этой серии Nasdaq Composite и смог, прибавив в пятницу 0,16%, в седьмой раз подряд выйти в плюс (на 0,14%) по итогам всей недели. Это редчайшее достижение. В прошлый раз подобная серия фиксировалась в ноябре 2019 года.

Между тем ралли на хайпе вокруг ИИ остановилось. И Nasdaq 100, где доля крупнейших технологических компаний особенно высока, свою серию вчера прервал. За неделю он потерял 0,1%.

Из семи крупнейших по капитализации технологических компаний, тащивших на себе индексы с начала года, только Tesla и продолжила свой забег. Для Apple неделя закончилась ростом, мало отличимым от нуля (на 0,005%), для остальных – падением.

Тем не менее S&P 500 смог прибавить 0,39%, а Dow Jones Industrial Average – 0,34%. Некоторые аналитики делают из этого выводы о том, что ралли набирает ширину и силу, а значит у него есть будущее.

«Впервые за долгое время инвесторы чувствуют большую уверенность, - говорил, например, на CNBC гендиректор AXS Investments Грег Бассук. – И мы думаем, что это переломный момент для медвежьего настроения».

Проблема в том, что это плохо соотносится с некоторыми фактами. Согласно BofA Global Research, на неделе, завершившейся 31 мая, в фонды акций технологических компаний пришло больше всего денег за всю историю наблюдений – $8,5 млрд. Но уже на следующей (по 7 июня) случился первый за восемь недель отток (на $1,2 млрд).

Refinitiv Lipper сообщает, что на этой неделе ушло больше всего с 29 марта средств и из фондов акций США в целом. Они потеряли $16,44 млрд.

Если это и поворотный момент, то не в пользу быков. Собственно, как и ситуация, когда лидеры ралли перестают обновлять максимумы, а взлетают перепроданные из-за своей сомнительности бумаги. Сейчас, например, очень быстро растут финансовые акции, от которых ранее избавлялись на фоне банковского кризиса.

Правда, на этой неделе S&P 500 показал прирост более чем на 20% от минимума текущего медвежьего рынка. Многие считают это началом бычьего периода. Но это скорее из области примет – на крупных медвежьих рынках не раз фиксировались и куда большие взлеты индексов, завершавшиеся еще более мощными обвалами.

«Хотя многие инвесторы считают, что преодоление этого рубежа переводит рынки на бычью территорию, остается вероятность того, что мы наблюдаем медвежье ралли – период сильного роста, который происходит в разгар медвежьего рынка, – говорила вчера Bloomberg директор по инвестициям в Северной и Южной Америке UBS Global Wealth Management Солита Марчелли. – Пока рынки не достигнут нового исторического максимума, невозможно узнать, позади ли медвежий рынок».

