Беспилотные автомобили пометят специальным знаком

Все тестируемые беспилотные автомобили в России должны быть помечены специальным знаком в виде белого треугольника с красной каймой и буквой «А» черного цвета. Сторона треугольника должна составлять не менее 20 см, ширина каймы – 2 см, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

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«В соответствии с постановлением правительства от 29 декабря 2022 года № 2495 субъект экспериментального правового режима должен установить на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства специальный знак "Автономное управление" в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "А" черного цвета», — сообщили в Минтрансе.

В России с 2022 года проводится эксперимент по перевозке на беспилотных автомобилях пассажиров и грузов. Без водителя-испытателя такие машины могут ездить пока только в Иннополисе (Татарстан) и «Сколково» (Москва). На этой неделе «Яндекс» запустил в тестовом режиме беспилотные такси в столичном районе Ясенево.

