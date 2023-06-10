Экс-президент Франции спрогнозировал, когда и чем закончится конфликт на Украине

Исход конфликта на Украине будет зависеть от итогов выборов президента США, которые пройдут в 2024 году, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью Financial Times.

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«Если Трамп будет избран, он скажет: мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе. Конфликт обходится слишком дорого», — заявил он.

Кроме того, Олланд, занимавший пост главы государства в 2012-2017 годах, подчеркнул, что за последние шесть лет стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счет образования альянса России и Китая, которые бросают вызов Западу.

Он раскритиковал действующего президента Франции Эммануэля Макрона, который в ходе своего визита в КНР «сконцентрировался исключительно на экономических вопросах», но при этом согласился с его идеей снижения зависимости ЕС от США в вопросе обеспечения безопасности Европы. По мнению Олланда, европейским странам необходимо добиваться «стратегической автономности», которая не должна быть привязана к НАТО.

