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Гондурас подал прошение на вступление в Новый банк развития БРИКС

10 июня 2023, 12:58

Глава центральноамериканского государства провела встречу с президентом Нового банка развития БРИКС

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Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС во время своего визита в КНР. Об этом сообщили в правительстве центральноамериканского государства.

«Президент Сиомара Кастро встретилась в Шанхае с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, которая официально получила прошение Гондураса о вступлении в эту организацию. В ближайшие дни будет создана правительственная техническая комиссия для начала процесса вступления», — говорится в сообщении.

Новый банк развития БРИКС был учрежден в 2014 году. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и в развивающихся странах. Банк ранее получил международные кредитные рейтинги на уровне «АА+» от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала. 
 