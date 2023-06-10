Гондурас подал прошение на вступление в Новый банк развития БРИКС

Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС во время своего визита в КНР. Об этом сообщили в правительстве центральноамериканского государства.

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«Президент Сиомара Кастро встретилась в Шанхае с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, которая официально получила прошение Гондураса о вступлении в эту организацию. В ближайшие дни будет создана правительственная техническая комиссия для начала процесса вступления», — говорится в сообщении.

Новый банк развития БРИКС был учрежден в 2014 году. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и в развивающихся странах. Банк ранее получил международные кредитные рейтинги на уровне «АА+» от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

