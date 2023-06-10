Кириенко показали, что происходит в Белгородской области

Белгородскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он побывал в поселениях Шебекинского округа и в Новой Таволжанке, пообщался с местными жителями, не желающими покидать свои дома, а потом понаблюдал за процессом боевого слаживания бойцов белгородской самообороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«На сегодняшний день в Шебекино остается 2703 человека. Гуманитарная помощь есть – администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания. В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город», — написал Гладков.

На видео, опубликованном губернатором, можно увидеть пустынные улицы и дворы поселений, частично разрушенные и обугленные здания, воронки от взрывов и мини-интервью с местными жителями, которые отказываются эвакуироваться. Один объясняет это тем, что у него болеет супруга и они не хотят быть никому обузой. У другого окотилась кошка и он не хочет бросать своих питомцев. Бабушка, гуляющая с собачкой, отказывается покидать Шебекино, потому что это ее «родное место». Губернатор пообещал сразу же приступить к восстановительным работам «самого цветущего города Шебекино», как только позволит оперативная обстановка.

«После Шебекино заехали в Новую Таволжанку. В населенных пунктах округа постепенно подключаем электричество, однако в Новой Таволжанке, к сожалению, пока такой возможности нет. Здесь у нас тоже остаются люди, порядка 170 человек. К ним с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, наша самооборона и волонтеры, привозя воду и продукты, стараются убеждать каждого жителя в индивидуальном порядке временно покинуть населенный пункт до полной стабилизации на границе», — добавил Гладков.

