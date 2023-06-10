Названо натуральное средство для защиты человека и собак от клещей

Клещи просыпаются при температуре семь градусов Цельсия, но наибольшую активность проявляют весной и летом. В магазинах сейчас представлена масса препаратов как для людей, так и для животных против клещей. Однако есть и домашние способы обезопасить себя от этих опасных членистоногих, пишет польское издание Onet.pl.

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«Можно использовать продукт, который у некоторых есть дома и который подходит также для приготовления пищи или ухода за телом или волосами. Речь о кокосовом масле. Достаточно небольшого количества кокосового масла, которое нужно согреть в руках и смазать им тело, в основном в области запястий, лодыжек, локтей и паха. Также маслом можно смазать питомца, распределив средство по его спине и вокруг ушей», — говорится в публикации.

Польские эксперты советуют также сочетать кокосовое масло с эфирными маслами, запах которых не переносят клещи. Речь идет о масле пачули, лемонграсса, эвкалипта, лаванды, мяты, тимьяна, чайного дерева, шалфея и герани. При этом они рекомендуют не забывать об элементарных мерах безопасности и осматривать себя и животных сразу после лесных прогулок.

