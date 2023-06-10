Невролог назвал семь правил, которые позволили ему до 81 года сохранить острую память

Если мозг постоянно не тренировать, риск деменции возрастает в разы, уверен американский нейробиолог, невролог, профессор Школы медицины и здравоохранения Университета больницы Джорджа Вашингтона 81-летний Ричард Рестак. В своем блоге он поделился собственными правилами жизни, которые позволяют ему сохранять ум и память.

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«Чтение романов и в целом не научной, а художественной литературы хорошо помогает тренировать память. Вы продвигаетесь по сюжету, запоминая множество деталей, имена персонажей, их особенности, повороты в повествовании и так далее… Кстати, за годы работы я заметил, что люди, у которых начало развиваться слабоумие, часто перестают читать романы. Это один из ранних признаков деменции», — сообщил Рестак.

Еще отличной тренировкой для памяти может быть запоминание деталей, например, на картинах. Врач рассказал, что особенно любит картину «Западный мотель» Эдварда Хоппера. На ней нарисована женщина, которая сидит в залитой солнцем комнате гостиницы. Рестак внимательно изучает все детали на картине, мысленно воспроизводит их, а затем отводит взгляд и описывает, что видел: часы на столике, лампу, чемоданы, туфельки на ножках женщины, цвет мебели… Так, по его словам, можно упражняться на любой картине.

Кроме того, невролог признался, что уже много лет ежедневно спит днем по полчаса.

«Доказано, что дневной сон продолжительностью от 30 минут до полутора часов в период с 13 до 16 часов помогает лучше запоминать информацию и надолго. Также дневной сон полезен, если вы плохо спите ночью. Это помогает сохранить здоровье мозга», — отметил он.

Для тренировки памяти, по его словам, также хорошо подходят игры, в которых надо держать в голове предыдущие ходы, например, бридж и шахматы. Своей любимой игрой врач назвал «20 вопросов», когда один игрок выходит из комнаты, оставшиеся загадывают человека, предмет или место, а вернувшийся может задать не больше 20 вопросов, чтобы угадать, о чем или о ком идет речь.

Еще одним правилом Ричард Рестак назвал сбалансированное питание. Составляя свой рацион, он пользуется формулой диетолога из Гарварда «Brain Foods» (питание для мозга — англ.), где каждая буква означает определенный продукт. B (berries, beans): ягоды и бобы; R (rainbow): фрукты и овощи цветов радуги; А (antioxidants): антиоксиданты; I (include): нежирные белки и белки растительного происхождения; N (nuts): орехи; F (fiber): продукты, богатые клетчаткой, ферментированные продукты; О (oil): растительные масла; O (omega): продукты, богатые омега-жирами; D (dairy): молочные продукты; S (spices): специи.

Также невролог признался, что использует «хитрые приемы для запоминания сложных вещей».

«Иногда ужасно трудно запомнить непростое слово. Так я мучился с породой собаки моей жены, она называется „схипперке“. Запомнить его очень сложно. И я применил мнемотехнику — метод визуализации. Я представил маленький парусник и на нем шкипера, держащего в руках огромный ключ (в названии породы можно услышать два английских слова, „схиппер“ — шкипер и „ки“ — ключ»), — рассказал Рестак.

Последнее правило известного доктора заключается в ежедневной физической активности. Он уверен, что даже небольшое изменение образа жизни может иметь огромное значение, и советует больше ходить, в том числе по лестницам, гулять, заниматься домашними делами. Вообще, по его мнению, работа по дому очень способствует сохранению внимания и памяти, улучшает сенсорную и моторную функцию у пожилых людей.

