Широкий выбор материалов для столешниц может стать проблемой, когда дело доходит до выбора того, который лучше всего соответствует вашему стилю жизни. Идеальная столешница должна иметь оригинальный стиль и долговечность, а уход за ней должен быть минимальным. Принимая во внимание эти три основных требования, вы можете сузить поиск до двух ключевых материалов для кухонных столешниц: кварца на https://wizardquartz.ru/productions/stoleshnitsy-iz-aglomerata/ и гранита. Оба обеспечивают идеальное решение для удовлетворения этих потребностей. Ниже подробнее рассмотрим преимущества кухонных столешниц из кварцевого агломерата.

Кварцевые агломераты

Кварцевые столешницы сделаны из натурального кварца, одного из самых твердых материалов на земле, и небольшого количества стеклянных или металлических элементов для достижения разнообразной и красивой эстетики. 94% натуральный кварцевый агломерат и полиэфирные смолы, остальные 6% — дробленый и прессованный смолами камень.

Одним из преимуществ, которые обеспечивает кварц, является его нулевая пористость и текстура, которая предотвращает развитие бактерий и устойчивость к пятнам, защищая здоровье вашей семьи и облегчая очистку. По этой причине нет необходимости герметизировать столешницы из кварца. Существуют специальные продукты для обработки этих поверхностей, но вода и мыло всегда хорошо работали в этих случаях.

Преимущества кварцевых столешниц

1. Твердость

Следует отметить, что природный кварц, хотя и содержит смолы, является одним из самых твердых существующих минералов. Его превосходит только алмаз или рубин, поэтому синтетические кварцевые камни гораздо долговечнее.

2. Хроматическое разнообразие

Помимо долговечности, обеспечиваемой кварцем, внимание привлекает эстетичность материала и разнообразие его цветов. Он обладает высокой устойчивостью к царапинам и может быть выбран из более чем 60 цветов, некоторые из которых имеют различную отделку: полированную, матовую или шероховатую. Варианты, предлагаемые кварцем, почти безграничны, поскольку цвета варьируются от белого, черного и коричневого оттенков до золотого и синего.

Таким образом, дизайн столешницы из кварца не только сделает вашу кухню индивидуальной, но и обеспечит производительность, превосходящую традиционные материалы. Они полностью прочные и с незаметными стыками.