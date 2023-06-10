Региональные банки стали предлагать населению «патриотические вклады»

Некоторые региональные банки стали предлагать депозиты для участников спецоперации и их родственников, а также вклады с благотворительной составляющей, где клиентам предлагается поделиться частью процентного дохода с добровольческими батальонами, сообщает РБК.

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Так, например, татарстанский Тимер Банк запустил вклад «Патриот» с процентной ставкой 8,5% годовых, который предполагает отчисление части процентного дохода (из расчета 1% годовых авансом) на «помощь бойцам батальонов «Алга» и «Тимер». Эти добровольческие формирования из республики создавались для участия в СВО. В крымском РНКБ, недавно присоединенном к группе ВТБ, тоже есть депозит «Я помогаю защитникам Родины». Он оформляется по ставке до 7,3% годовых, а в конце срока действия один рубль с каждой тысячи перечисляется «на помощь участникам боевых действий».

Якутский Алмазэргиэнбанк предлагает физлицам вклад «Доблесть» по ставке 9% годовых. По условиям банка, депозит с такой высокой ставкой могут открыть только участники спецоперации или их близкие родственники, подтвердившие документально свой статус. Спецвклад для военнослужащих с 10 мая оформляет и нижегородский НБД-банк. Депозит «Победа Ветеран» по ставке 8,75% годовых доступен ветеранам ВОВ, боевых действий или военной службы, а также действующим офицерам ВС РФ и участникам спецоперации.

