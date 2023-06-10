В Минобороны сообщили о стремительном росте числа контрактников

За десять июньских дней более 13,5 тыс. человек приняты на военную службу по контракту, что вдвое больше аналогичных майских показателей и втрое больше апрельских. Об этом заявил замминистра обороны РФ Николай Панков на селекторном совещании по вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту. Кроме того, по его словам, наблюдается существенный рост желающих служить в добровольческих формированиях, в связи с чем был издан приказ, определяющий их правовой статус.

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«За десять дней текущего месяца на контракт приняты более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года», — цитирует пресс-служба Минобороны Панкова.

По его данным, лучше всего выполняют план по набору контрактников Москва, Севастополь, Республика Алтай, Башкирия, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва, Чечня, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Тюменская области и Еврейская автономная область.

«Помимо поступления граждан на контрактную службу в ВС РФ, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока», — рассказал Панков.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок службы добровольческих организаций. Добровольческим отрядам предписано до 1 июля текущего года подписать контракты с Министерством обороны РФ, чтобы придать им необходимый правовой статус и создать «единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения задач».

«Приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. Заключение гражданами контрактов с государством – это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», — добавил замминистра обороны.

