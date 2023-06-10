В России выросло производство мороженого

Объем производства мороженого в России с января по май текущего года увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 214,7 тыс. тонн. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

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«В России за пять месяцев 2023 года произведено 214,7 тыс. тонн мороженого — это почти на 26% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — сообщили в ЦРПТ.

В этом году россияне уже купили 96,6 тыс. тонн мороженого. Если в январе было приобретено 12,7 тыс. тонн, то в мае — уже 32,3 тыс. тонн. С наступлением жаркого сезона спрос на любимый многими россиянами десерт вырос более чем вдвое, рассказали в ЦРПТ.

Аналитики также заверили, что рост цен на мороженое составил всего 2%: в январе 1 кг мороженого стоил 645 рублей, в мае — 660 рублей.

В ЦРПТ сообщили, что за весь 2022 год в оборот поступило 411 тыс. тонн российского мороженого. Пик производства пришелся на июнь и июль — в этот период выпускалось более 58 тыс. тонн продукции в месяц.

