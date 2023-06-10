Володин задался вопросом, сколько санкций против РФ осталось принять до краха Евросоюза

Политическая система и экономическая модель РФ выстояли под гнетом антироссийских санкций, доказав свою эффективность. Ограничения перестали быть действенным инструментом для сдерживания развития России, и, в связи с этим, возникает вопрос, устоит ли сам применяющий их Евросоюз. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Что касается санкций, от них в первую очередь страдают европейские государства и граждане. В прошлом году зафиксирована рекордная инфляция ЕС за все время его существования, а сейчас еврозона вошла в официальную рецессию: второй квартал подряд снижается ВВП. В то же время, говоря о нашей стране, зарубежные аналитики, Еврокомиссия, Всемирный банк, год назад обещавшие "разорванную в клочья" российскую экономику, вынуждены улучшать прогнозы по ней. Темп роста ВВП РФ в этом году ожидается до 2,0%», — сообщил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что «санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны», и уже не важно, какой по счету пакет санкций будет принят — «наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее».

«Сегодня актуальным стал другой вопрос: сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза?», — резюмировал Володин.

