За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ поразили 93 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах проведения спецоперации. Вооруженные силы Украины продолжали «попытки ведения наступательных действий» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск, но все атаки были успешно отражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Времевском выступе противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Сторожевое и Нескучное ДНР. Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки противника отражены. Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции», — сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении, по его словам, российским военным удалось отразить две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населенных пунктов Яблоневое и Новопокровка. Кроме того, в районах Новоданиловки и Малой Токмачки нанесено поражение двум колоннам бронетехники ВСУ. В районе Артемовска в течение суток успешно отражены пять атак противника. Вклинения противника в оборону ВС РФ допущено не было, более того, в ходе боев на данном направлении уничтожено до 230-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.

По данным Минобороны, на Купянском направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, американская артсистема М777 и пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы свыше 60-ти военнослужащих ВСУ, одна БМП, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Krab», «Гвоздика» и «Акация», гаубица Д-20, а также уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация» и склад боеприпасов 121-й бригады теробороны. Кроме того, в ДНР и под Харьковом были поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.

Российские средства ПВО за сутки перехватили восемь украинских беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 441 самолет, 238 вертолетов, 4563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9841 танк и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10856 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

